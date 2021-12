Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La politique nationale de l'aménagement du territoire expliquée aux acteurs provinciaux

Le conseiller juridique en charge de l'Habitat et Aménagement du territoire du gouverneur militaire du Nord-Kivu, Me Patrick Songe, a lancé, le 15 décembre à Goma, l'atelier de vulgarisation et de mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire (Pnat).

L'atelier lancé vise à informer, sensibiliser, vulgariser et impliquer tous les acteurs provinciaux de l'Aménagement du territoire à s'approprier la Pnat et à intégrer les orientations stratégiques dans leur planification sectorielle.

Au regard de l'importance que revêt cette activité, Me Patrick Songe a appelé les participants à plus d'engagement dans la mise en œuvre des résolutions qui sortiront de cette réflexion. "C'est ici l'occasion d'inviter tous les acteurs à un véritable engagement afin que chacun puisse bien jouer son rôle dans la mise en œuvre des acquis de cet atelier et rendre ainsi la République démocratique du Congo plus attractive, plus compétitive", a-t-il déclaré. Il a souligné la joie de la province du Nord-Kivu d'abriter cet atelier qui s'inscrit dans la droite ligne de son développement.

" Il n'y a pas de développement durable sans une bonne politique d'aménagement du territoire. Le document de la Pnat est un outil capital pour le développement et la province du Nord-Kivu n'a pas un autre choix que celui de s'approprier ce document, donc nous allons en faire un document de travail pour un développement durable de notre province, en particulier, et de la République démocratique du Congo, en général", a signifié Me Patrick Songe.

Auparavant, la directrice des ressources humaines au secrétariat général de l'Aménagement du territoire, Bénédicte Ngunza, a exhorté les participants " à être attentifs durant le déroulement de l'atelier afin de s'approprier la Pnat qui devra, dès lors, servir d'outil de travail sur le terrain pour une bonne gestion de l'espace physique du pays qui se veut harmonieux et prospère".

Elle a, par ailleurs, rappelé que les activités de vulgarisation de la Pnat ont débuté en août dernier, dans les provinces de la Tshopo, du Bas-Uelé et du Nord-Ubangi. Au mois de novembre, la ville province de Kinshasa a organisé les ateliers de vulgarisation dans les quatre districts, à savoir Tshangu, Mont-Amba, Funa et Lukunga. Récemment, du 1er au 3 décembre, c'était dans les provinces du Haut-Katanga, de Lualaba, du Haut-Lomami et de Tanganyika.