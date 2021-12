Afrique: Assises africaines et francophones de l'intelligence économique - La sixième édition prévue les 16 et 17 décembre prochain à Paris

La 6ème édition des Assises africaines et francophones de l'intelligence économiques se tiendront les 16 et 17 décembre 2021 à Paris. Selon un communiqué de presse, ce sera en présentiel et à distance.

"L'histoire de l'intelligence économique en Afrique commence au Maghreb au début des années 2000. Peu à peu, une vision africaine de l'intelligence économique se dessine. Elle tient compte des spécificités locales, notamment culturelles : l'oralité, une

approche temporelle différente, une confiance relative dans les sources d'informations locales ", lit-on dans le document.

Selon la même source, les Assises africaines et francophones de l'intelligence économique ont été initiées dès 2016. Chaque année, elles permettent de révéler l'état des lieux des organisations et des pratiques dans la discipline et de définir les défis à relever.

Devant l'intérêt disparate mais grandissant pour les pratiques de l'intelligence économique, les organisateurs des Assisses ont

toujours eu le souhait de promouvoir la discipline sur le continent africain au-delà de tous les clivages et conflits d'intérêt.

De nombreux experts, personnalités, décideurs et professionnels sont annoncés lors de cette 6ème édition.