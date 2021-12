Maroc: La Tbourida, une composante majeure du patrimoine ancestral marocain

Paris — La Tbourida ou Fantasia, inscrite mercredi, par l'UNESCO sur la Liste du patrimoine immatériel de l'humanité, est une composante majeure du patrimoine ancestral marocain.

Profondément ancrée dans la culture arabo-amazighe du Royaume, c'est donc légitimement que le Maroc a officiellement déposé, en 2019, un dossier de candidature pour l'inscrire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Le dossier a été élaboré par le ministère de la Culture et de la communication en partenariat avec la Société royale d'encouragement du cheval et la Fédération royale marocaine des sports équestres.

Si la Tbourida constitue, au sein du patrimoine national, une composante majeure des pratiques liées au cheval, elle cristallise aussi de multiples dimensions du patrimoine culturel immatériel, notamment les rituels, aptitudes et savoir-faire relatifs à l'habit traditionnel, à l'artisanat, outre le legs oral indissociable de cette pratique équestre.

Depuis son apparition évaluée par les historiens au 15éme siècle, la Tbourida contribue fortement au sentiment d'identité et de continuité des Marocains.

La tbourida est une représentation équestre qui simule une succession de parades militaires, reconstituées selon les conventions et rituels arabo-amazighs ancestraux.

Dérivée du mot "baroud" qui signifie "poudre à canon", elle se déroule sur une piste sablée, appelée "Mahrek", qui s'étend sur 200 mètres de long et 70 mètres de large, incluant les aires de sécurité. Autour de cette piste, des espaces réservés aux spectateurs sont parfois aménagés. Souvent s'y concentrent aux alentours des commerces d'artisanat marocain et de vente de produits du terroir.

Chaque parade de tbourida est effectuée par une troupe, appelée "sorba", constituée de cavaliers et de chevaux alignés et au milieu desquels se place le chef de la troupe, le "mokaddem" avec sa monture.

Sous la direction du "mokaddem", cavaliers et chevaux d'une troupe s'apprêtent ensuite à exécuter une parade composée de 2 parties principales : La "hadda", ou le salut de la troupe, qui entre au trot en piste et réalise un maniement d'armes acrobatique. Et la "talqa" : les troupes repartent au galop et effectuent un tir au fusil, à blanc, avant de se retirer. Le but est de terminer la course en tirant au même moment afin d'entendre qu'une seule détonation

Au Maroc, chaque tribu compte une ou plusieurs troupes de Tbourida avec une concentration plus significative dans les régions de Tadla, Doukkala-Abda, Bni-Amir, Charquaoua, Lahmar, Rhamna, Bni-Ouarayn, Zemmour-Zair, Zayane et Bni Yznassen.

On peut dénombrer cinq types de Tbourida: Hayania dans la région de Fès-Meknès ; Chekaouia dans la région de Beni-Mellal-Khenifra ; Khayatia dans le Grand Casablanca ; Nassiria dans la région de Doukkala-Abda; et Sahraouia dans le Maroc Saharien.

On dénombre près d'un millier de troupes dans tout le Maroc. Elles réalisent des spectacles pour animer les Moussems. Parmi elles, 330 participent officiellement à un championnat national annuel, composé de concours régionaux, inter-régionaux et d'une finale nationale.

Pendant la représentation équestre, les hommes portent : un caftan ou une djellaba, un seroual, un selham, une rezza ( turban ), des bottes équestres traditionnelles ( tmagh ), un petit livret de coran, un khanjar (poignard) et parfois un sabre nimcha au dos. Mais l'élément indispensable et emblématique de la tbourida reste le fusil marocain à poudre noire appelé "moukahla".

La tbourida s'effectue à dos de chevaux de race Barbe, mais également, depuis peu, avec des chevaux de race Arabe-Barbe (croisement du Barbe avec le Pur-Sang arabe). Ils sont harnachés avec du matériel cousu et décorés de manière traditionnelle.

Par ailleurs, la tbourida est à l'origine du développement du marché des chevaux de races Barbes et Arabes-Barbes, qui représentent 80 % du cheptel marocain. La tbourida est le débouché principal de cette production équine.

Enfin, la tbourida permet de développer une économie locale, basée sur un développement social et solidaire. En effet, l'habillement des hommes et le harnachement des chevaux sont généralement conçus et fabriqués à partir de matériaux locaux (textile, cuir, ferronnerie), pour l'essentiel conservés d'une année sur l'autre. Ce parti pris permet à chaque communauté de mettre en œuvre et d'exposer ses savoir-faire.

Au niveau local, l'inscription de l'élément sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco contribuera à la visibilité de la Tbourida car cela encouragera la continuité de cette pratique équestre, assurera la survie et le rayonnement des diverses traditions et expressions culturelles régionales locales associées, et encouragera les collectivités locales et privés à développer au sein de leurs régions des musées, centres de recherche, des centres équestres qui proposent ou enseignent cette pratique, etc.

Son inscription permettra aussi de pérenniser l'existence de tout l'artisanat associé, de préserver l'économie et les emplois qui l'accompagnent (selliers, maréchaux ferrants, tapissiers, couturiers, spécialistes du cuir).

Au niveau national, l'inscription de la tbourida à la Liste Représentative du Patrimoine immatériel de l'UNESCO contribuera à sa visibilité car cela encouragera les rencontres des troupes locales de Tbourida et les échanges culturels inter-régionaux, encouragera l'amélioration des pratiques équestres de cette discipline vers des pratiques plus respectueuses du bien-être du cheval et valorisera les Moussems et les concours de Tbourida en général auprès des populations urbaines et aussi auprès des touristes nationaux.

Au niveau international, son inscription contribuera à la visibilité du patrimoine immatériel en général car cela enrichira l'identité culturelle perçue du Maroc. En effet, cette inscription contribuera à la mise en valeur, au rayonnement mondial et à la diffusion de l'art et du patrimoine culturel arabo-amazigh; permettra d'associer le cheval à la perception internationale de l'identité culturelle marocaine ; contribuera à la mise en valeur et à la préservation des races équines Barbe et Arabe-Barbe, récemment menacées de disparition et dont le patrimoine génétique fait l'objet de mesures de sauvegarde; et entraînera une plus grande reconnaissance internationale de l'élément.

Enfin et de manière plus générale, l'inscription accélérera le développement d'un élément qui favorise la paix et la diversité entre les communautés. En effet, la Tbourida, par essence lieu de dialogue et de célébration, est le terreau d'une identité culturelle qui donne à chaque région la possibilité de s'exprimer et de mettre en avant son artisanat et son équitation.