Congo-Kinshasa: 4e vague Covid-19 - Le Dr Muyembe parle d'une situation explosive

La quatrième vague de la pandémie de covid-19 est bel et bien présente en République démocratique du Congo (RDC) et commence déjà à faire des ravages. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir du point de presse tenu par le Dr Muyembe, le 15 décembre, à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), à Kinshasa.

En sa qualité de coordonnateur du Secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte à la covid-19, le Dr Muyembe a fait l'état des lieux de la survenue en RDC de la quatrième vague de la pandémie, le variant Omicron, qui déjà fait des victimes. " La situation de la covid-19 est explosive à ce jour (...) D'ici là, nous pouvons avoir une moyenne de 3 000 cas par semaine.

Depuis peu, nous avons déjà atteint 1000 cas par jour, ce qu'on n'a jamais vu au cours des vagues précédentes. Nous devons aussi dire que tout cela est sous-estimé. Peut-être que le nombre de cas est beaucoup plus élevé que cela, parce que nous avons connu des grèves des prestataires sur le terrain, et cela veut dire qu'il y a des cas qui ne sont pas notifiés (...). 80% des lits des hôpitaux sont occupés, il y a beaucoup de malades. Si on continue dans cette lancée, on arrivera à 100% d'occupation des lits ", a-t-il déclaré, comme pour démontrer le côté explosif de la pandémie sous sa nouvelle forme.

A l'en croire, l'une des particularités de cette quatrième vague est le fait que les enfants sont de plus en plus touchés par le virus, contrairement aux vagues précédentes. Pour le coordonnateur du Secrétariat technique, le respect des mesures barrières est parmi les solutions pour stopper la propagation du virus. Il a aussi recommandé à la population la vaccination.

Un bémol cependant, c'est que malgré l'augmentation des cas, le taux de létalité reste stable et la prise en charge est assurée de manière efficace dans les centres de traitement covid-19. A noter que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 64 447 cas confirmés, dont 64 445 et deux probables. Au total, il y a eu 57 447 personnes guéries et 1117 décès.