Somalie: Les États-Unis poussent les instances à sortir de l'impasse électorale

Les États-Unis pressent les dirigeants somaliens de boucler le processus électoral en cours et de s'assurer qu'il soit crédible. L'élection du Sénat est terminée, mais celle du Parlement n'en finit plus d'accuser des retards. Quant à l'opposition, qui dénonce des fraudes, elle a décidé de boycotter le processus. Or, ce sont ces deux chambres qui doivent se réunir pour l'élection du nouveau président, attendue depuis près d'un an.

" Une élection organisée à temps et acceptée par tous est cruciale pour le futur de la Somalie " : le message, diffusé mercredi 15 décembre, émane de l'ambassade des États-Unis à Mogadiscio et est adressé aux présidents régionaux du pays. C'est à eux que revient la tâche d'organiser l'élection des futurs députés.

Or, pour le moment, deux régions seulement ont réellement débuté le processus : le Galmudug et le Sud-Ouest. Lundi, l'instance fédérale de mise en œuvre de l'élection a haussé le ton et donné 48 heures aux retardataires pour se lancer. Dans la foulée, les autorités du Jubaland ont promis de s'exécuter.

Mais à ce stade, il est déjà certain que la date du 24 décembre, fixée récemment pour la présidentielle et déjà plusieurs fois repoussée, ne pourra pas être respectée. Pourquoi de tels blocages ? " C'est de la politique ", répond le chercheur Omar Mahmoud, spécialiste de la Somalie à l'ICG. " Tous les acteurs en charge du processus agissent en fonction de leurs intérêts personnels ", explique-t-il.

Et à ces retards s'ajoute le boycott de l'opposition, qui accuse le président Farmajo d'utiliser la fraude et la corruption pour faire élire ses proches et menace de ne pas reconnaûtre les résultats des scrutins. Dans le Sud-Ouest, l'instance fédérale a d'ailleurs annulé l'élection de deux députés pour irrégularités et ordonné aux autorités locales de recommencer le vote. Sans suite, pour le moment.