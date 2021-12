Afrique: Les arbitres Helder Martins et Gerson Emiliano représentent l'Angola à la CAN2022

Luanda — Les arbitres angolais Hélder Martins (principal) et Jerson Emiliano (assistant) représentent le pays lors de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN2022), qui se déroulera du 9 janvier au 6 février, au Cameroun.

Les Angolais figurent sur une liste de 64 arbitres désignés par la Confédération africaine de football (CAF), rendue publique ce mardi, menée par le Maroc avec quatre arbitres, suivi de l'Egypte avec trois.

Ce sera la deuxième CAN consécutive dans la catégorie senior et la troisième au classement général, vu qu'ils ont participé aux championnats 2010, organisé par l'Angola, et de 2019 en Égypte.

Sélectionné pour l'équipe d'arbitrage vidéo (VAR) au Cameroun, Gerson Emiliano était présent à la CAN U-17, en 2017, au Gabon, où il a été considéré comme le meilleur assistant, au championnat du monde senior en Russie, en 2018, Coupe du monde de fotball U-17, au Chili, en 2016, à la Coupe du monde des clubs, au Japon, en 2017, et à la Coupe du monde U-20 en Corée du Sud, en 2018.

A son tour, Hélder Martins a sifflé, entre autres, dans les U-17 africains au Rwanda (2011) et au Niger (2015), en plus des U-20 en Zambie, en 2017.

Voici les autres pays et leur nombre d'arbitres sélectionnés : Afrique du Sud (2), Sénégal (2), Algérie (2), Tunisie (2), Seychelles (2), Éthiopie (1), Gambie (1), Zambie (1 ), Mali (1), Botswana (1), République Démocratique du Congo (1), Ghana (1), Burundi (1), Mauritanie (1), Kenya (1), Maurice (1) et Rwanda (1).

Les matchs de la CAN2022 se dérouleront dans les villes de Douala (stades Japoma et Réunification), Yaoundé (stades Ahmadou Ahijo et Olembe), Bafoussam (stade Omnisports), Garoua (stade Roumdé Adjia) et Limbé (stade Limbé).

L'équipe angolaise de football n'a pas réussi à se qualifier pour la compétition au Cameroun. Lors de sa dernière CAN, en 2019, en Egypte, l'Angola n'avait pas dépassé la phase de poules.