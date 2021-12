Angola: Sagrada Esperança bat l'Interclub

Luanda — La formation de Sagrada Esperança a battu l'Interclube, ce mercredi, par 2-1, dans le match d'affiche de la 12e journée du championnat national de football (appelé Girabola2021/22), disputé au stade "22 de Junho", à Luanda, et reste en tête de la compétition avec 32 points.

L'Inter a ouvert le score à la 31e minute, mais n'a pas eu assez d'arguments pour contenir la "force" de Depu, qui six minutes plus tard a rétabli l'égalité. Le but de la victoire a été inscrit par Luís Taty (90') de Sagrada Esperança.

L'Inter occupe la cinquième place du classement national avec 19 points.

Dans un autre matche de la même journée, Petro de Luanda s'est imposé face à l'Académica de Lobito (2-0), et reste à égalité de points avec Sagrada (32 points), mais à la deuxième place, car il a un match de plus que les Lunda (Sagrada).

Le FC Bravos do Maquis a battu le Desportivo da Lunda Sul, 1-0, le même score obtenu entre Sporting de Cabinda et le Cuando Cubango FC, tandis que le Recreativo do Libolo a défait le Sporting de Benguela, 2-1.

Les matchs entre Kabuscorp do Palanca-Desportivo da Huíla et Recreativo da Caála-Progresso Sambizanga n'ont pas eu lieu, en raison de l'arrivée tardive des Huilanos à Luanda et de la présentation des tests Covid-19 réalisés de plus de 72 heures, par Progressos.

Le jeudi, le Primeiro de Agosto affrontera Williete de Benguela, au stade 11 de Novembro, à Luanda.