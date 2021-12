Afrique: Sherif Issa, ministre-adjoint égyptien chargé des Affaires africaines - "Avec sa sagesse, Macky Sall peut régler les problèmes du continent "

interview

Ancien Ambassadeur d'Égypte en Afrique du Sud, Sherif Issa, Ministre-adjoint chargé des Affaires africaines, a effectué une visite d'affaires au Sénégal au courant du mois de Novembre. Dans cet entretien, il revient surtout sur les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Égypte.

Quel est l'objectif de votre visite au Sénégal ?

Je suis au Sénégal en ma qualité de ministre-adjoint chargé des Affaires africaines. Nos deux pays ont convenu d'avoir une concertation régulière sur les questions politiques. Par ailleurs, le Sénégal va présider l'Union africaine l'année prochaine. Je souhaite profiter de ce moment particulier pour exprimer au ministère des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l'extérieur le soutien de mon pays. Nous sommes résolus à accompagner et à soutenir le Sénégal tout au long de sa présidence de l'Union africaine en raison de l'expérience égyptienne précédente en tant que président de l'Union africaine de 2019. Il est important de rappeler que nous avons également des liens très forts et que nous entretenons des relations bilatérales. Nous avons donc besoin d'échanger sur toutes les questions pour renforcer davantage nos relations.

Comment jugez-vous les relations entre le Sénégal et l'Égypte au niveau politique ?

Cette relation est historique. Il faut rappeler que les Présidents Nasser et Senghor étaient très proches et travaillaient ensemble pour la prospérité du continent africain. Ces exemples montrent à quel point nos relations sont fortes. Nos deux dirigeants, en l'occurrence le Président Abdel Fattah al-Sissi et le Président Macky Sall, sont très proches et se rendent continuellement visite. La première visite que le Président de la République Macky Sall a reçue après sa réélection a été celle du Président Al-Sissi. Le Président Macky Sall nous a fait l'honneur de venir visiter l'Égypte dans le cadre d'un forum et il était l'invité d'honneur. Nous pensons que ces relations doivent être améliorées, renforcées et consolidées. Nous sommes l'un des plus grands pays d'Afrique. Par conséquent, nos deux grands pays peuvent travailler ensemble au profit de tout le continent. Nos relations sont donc consolidantes, elles sont fortes aujourd'hui et nous espérons qu'elles seront renforcées dans un avenir proche.

Quelle analyse faites-vous sur les échanges commerciaux entre les deux pays ?

En vérité, les relations commerciales et les échanges ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Nous pouvions avoir une meilleure relation économique et un meilleur échange commercial entre nos deux pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie d'Égypte a, il y a quelques mois, présidé ici le Conseil des hommes d'affaires entre les deux pays. Ce conseil avait pour but de faciliter les relations entre les hommes d'affaires des deux pays afin d'ouvrir les opportunités pour que les entreprises égyptiennes viennent investir au Sénégal.

Quelles sont les perspectives de coopération dans le cadre de la présidence sénégalaise de l'Union africaine ?

Il est important de noter que le Sénégal préside l'Union africaine à un moment très critique. Il y a beaucoup de conflits et d'instabilité sur le continent africain. Nous avons le conflit libyen, le cas de la Somalie, la situation au Mali et celle en Guinée. À cela s'ajoute le terrorisme qui menace chaque partie du continent, en particulier dans le Sahara. Pour ce qui est de la Corne de l'Africaine, nous avons les élections à venir en Somalie, au Tchad avec la période de transition. L'Afrique traverse une période difficile. Donc, si vous regardez le continent, nous pouvons constater qu'il existe partout des problèmes et des défis. Lesquels consistent à se demander comment pouvons-nous traverser ces périodes et comment pouvons-nous aller de l'avant pour la prospérité des peuples d'Afrique ? L'autre défi, c'est de structurer l'Union africaine, une organisation dont tout le monde espère qu'elle pourra soutenir la prospérité, la stabilité et la paix sur le continent. L'organisation a besoin d'une réforme afin de donner un coup de pouce ou une impulsion au niveau du continent. Nous devons également être plus dynamiques et plus interactifs face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le continent. Ainsi, pendant la présidence sénégalaise de l'Union africaine, comme l'Égypte l'a fait il y a deux ans, nous aurons beaucoup d'expériences à partager. Le Président Macky Sall est un homme sage et nous pensons qu'avec sa sagesse, il peut venir à bout des problèmes qui sévissent sur le continent.

Quelle stratégie faut-il mettre en œuvre pour lutter contre les groupes extrémistes ?

L'Égypte et le Sénégal ont beaucoup à gagner à travailler ensemble. Nos rêves et nos espoirs sont grands et nous devons être à la hauteur des attentes de nos peuples. Nous avons le centre de lutte contre le terrorisme en Afrique sub-saharienne, et nous savons que le terrorisme est l'une des principales menaces pour le continent. Nous avons des centres de formation, nous avons le Secrétariat d'Azawad 4 et comme nous le savons, le Sénégal va abriter Azawad 4 et Dakar 4. Et la coopération entre Dakar 4 et Azawad 4 est très importante afin de mettre en place certaines idées et d'échanger pour apporter nos contributions au continent.

Nous avons également un centre de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine qui sera situé en Égypte, au Caire. Il est destiné à la reconstruction et au développement post-conflit des pays sortant du conflit. L'exemple du Soudan en est une parfaite illustration. Nous devons stimuler le développement post-conflit. Nous devons les encourager à développer le pays dans tous les domaines, non seulement sur le plan économique mais également sur le plan politique, social et culturel.

Il est évident que le Sénégal fait de la question de l'eau une de ses priorités diplomatiques. Sur cette question, avez-vous des attentes du Président Macky Sall durant son mandat de Président de l'Union africaine sur le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie concernant le partage de l'eau du Nil ?

Nous croyons qu'avec l'expérience du Sénégal et la sagesse du Président Macky Sall, nous pouvons surmonter nos difficultés pour parvenir à un accord. Le Sénégal a une très riche et immense expérience dans l'exploitation et la gestion des eaux du fleuve Sénégal et de la Gambie. La politique de gestion des deux fleuves est une expérience réussie et nos trois pays (Égypte, Soudan et Éthiopie) peuvent prendre l'exemple sur cela et le mettre en application concernant le conflit autour du Nil. Vous savez que le Nil en Égypte a une longue histoire car ce fleuve dessert quatre pays en plus de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie.

L'Égypte est le pays qui reçoit la plus faible part de l'eau de ce fleuve. Notre part est très limitée et nous souffrons de cette pénurie. Nous avons 500 mètres cubes en termes d'insuffisance d'approvisionnement en eau. Nous encourageons donc l'Éthiopie dans le cadre de son programme de développement. Nous ne nous opposons pas au barrage de la Renaissance et nous ne le rejetons pas non plus. Nous pensons que ce barrage pourrait servir à la prospérité des Éthiopiens. Mais en même temps, nous devons mettre en œuvre certains des principes, comme l'a fait le comité de gestion du fleuve Sénégal et de la Gambie. Ce sont des principes de consensus et de notification préalable qui peuvent nous permettre de parvenir à une situation gagnant-gagnant.

Ce faisant, nous pouvons avoir notre part d'eau et l'Éthiopie peut avoir ses plans et stratégies de développement. Ce dont nous avons besoin, c'est de la volonté politique pour parvenir à un accord. Malheureusement, la situation actuelle en Éthiopie ne permet pas de poursuivre ou de reprendre les négociations. Mais comme l'a dit le Conseil de sécurité dans la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'Union africaine, nous devons travailler à la reprise des négociations afin de parvenir à un accord sur le remplissage et l'exploitation du barrage dans un délai adéquat. Nous devons mettre en œuvre ces déclarations présidentielles. Il est de la responsabilité du président de l'Union africaine de diriger le processus de négociation. Grâce à la sagesse du Président Macky Sall, nous sommes sûrs et certains de pouvoir réaliser beaucoup de choses que nous n'avons pas réalisées au cours des deux dernières années.