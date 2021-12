Afrique: La Banque mondiale donne un coup de pouce au système de protection sociale du Burundi

communiqué de presse

Washington — Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 150 millions de dollars américains pour continuer à appuyer le secteur de la protection sociale du Burundi à travers le nouveau projet " Cash for Jobs " (Cash4jobs). Les objectifs de ce projet sont de renforcer la capacité de gestion des programmes de filets sociaux et de les étendre afin de promouvoir une couverture plus efficace tout en facilitant l'accès à l'emploi pour les populations les plus vulnérables.

Le projet vise à réduire la pauvreté tout en protégeant les populations vulnérables du Burundi par des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement visant à améliorer les indicateurs du Capital Humain. Il favorisera également les opportunités économiques grâce à l'accès à des initiatives d'inclusion productive et à des emplois.

"Burundi Cash4Jobsfait partie d'une série de projets soutenant la création d'emplois au Burundi en donnant la priorité à des activités d'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Il s'ajoute au projet skills4jobs, approuvé en juin dernier et s'inscrit dans la vision du gouvernement du Burundi de renforcer la résilience des communautés et de favoriser une croissance économique inclusive " a déclaré Jean Christophe Carret, Directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Burundi, la République Démocratique du Congo, l'Angola et São Tomé et Príncipe.

Le projet Cash4Jobs, qui couvrira les 18 provinces du Burundi, étend certaines composantes du projet en cours d'appui au filet de sécurité sociale " Merankabandi ", qui a ciblé jusqu'à maintenant 4 provinces avec des résultats satisfaisants. En plus des transferts monétaires et des activités pour améliorer le Capital Humain, le projet introduit des mesures d'accompagnement à la création d'emplois, renforce le développement des systèmes de prestation de la protection sociale et assure l'intégration des réfugiés et des communautés dans les systèmes nationaux de protection sociale.

La subvention pour le projet Burundi Cash4Jobs est accordée par l'Association Internationale de Développement (IDA)* et sera mise en œuvre sur cinq ans.

* L'Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres de la planète en leur accordant des dons et des prêts à intérêt très faible ou nul destinés à des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L'IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 74 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA permettent d'apporter des changements positifs aux 1,3 milliard de personnes résidant dans les pays IDA. Depuis 1960, l'IDA a fourni 458 milliards de dollars à 114 pays. Le volume annuel de ses engagements a atteint environ 29 milliards de dollars en moyenne au cours des trois dernières années, environ 70% étant destinés à l'Afrique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° : 2021/037/AFE