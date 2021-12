Algérie: Des spécialistes réitèrent leur appel à la vaccination et au respect des gestes barrières

Alger — Des spécialistes en épidémiologie, en médecine préventive et en maladies respiratoires ont réitéré leur appel à la vaccination et au respect des gestes barrières pour lutter contre le covid-19.

Dans une déclaration à l'APS, le chef du service d'épidémiologie et de médecine préventive à l'Etablissement hospitalier public (EHP) de la wilaya de Tipasa, Pr. Abderrezak Bouamra, a souligné la nécessité pour les citoyens de de se faire vacciner, appelant ceux qui ont reçu deux doses de vaccin à faire le rappel de la troisième dose six mois après la deuxième.

Une troisième dose de vaccin six mois après la deuxième protège des complications du covid-19 à 90%, permettant ainsi d'alléger la pression sur les hôpitaux, notamment les services de réanimation, a-t-il expliqué.

Le spécialiste a invité les citoyens non vaccinés à se rendre dans un centre de vaccination avant la propagation du variant omicron dont un premier cas a déjà été enregistré en Algérie, rappelant que le vaccin commence à être efficace un mois après l'injection.

Concernant l'augmentation du nombre de cas de covid-19 ces derniers jours, le Pr. Bouamra a précisé qu'à partir de 250 cas par jour, il sera question de la quatrième vague en Algérie, mettant en garde contre le relâchement dans l'observation des gestes barrières par les citoyens et leur réticence vis-à-vis de la vaccination.

Le chef de service d'épidémiologie et de médecine préventive à l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de Sétif, Pr. Slimane Laouamri, a appelé les citoyens à aller se faire vacciner même si la situation semble quelque peu stable car, a-t-il dit, on ne connaît pas tout de ce virus et la situation peut très vite nous échapper.

Le spécialiste a regretté la réticence des citoyens à se faire vacciner alors qu'aucun effet secondaire grave ni aucun décès dus au vaccin n'ont été signalés, affirmant que la vaccination reste le seul moyen de prévention contre le covid-19.

Concernant la capacité d'occupation des lits à l'établissement hospitalier de la wilaya de Sétif, le même spécialiste a indiqué que jusqu'à présent ," la situation épidémiologique demeure calme dans la wilaya et il n'y a que 10 malades seulement à l'hôpital", mettant en garde contre " cette accalmie relative qui peut précéder la tempête", et ce, d'après les expériences précédentes de l'évolution du virus.

De son côté, le chef de service de la médecine interne à l'établissement hospitalier universitaire (EHS) de Tlemcen, Ali Lounici a indiqué que la situation épidémiologique actuelle " n'est pas préoccupante", mettant en garde contre les changements qui peuvent survenir sur la souche "Omicron" qui peuvent requérir la consolidation des capacités des hôpitaux en termes de l'insuline dont le dysfonctionnement est causé par le virus, des anticoagulants et de l'oxygène.

Le même spécialiste a également a insisté sur " la non-négligence des personnes atteintes de pathologies chroniques, sur la poursuite de leur prise en charge dans les hôpitaux et non dans les structures de proximité " qui ne sont pas en mesure", a-t-il dit, d'assurer leur suivi en raison de l'absence des spécialistes dans ces structures.

Il a également insisté sur l'obligation du pass sanitaire pour certaines catégories sociales, à l'instar des étudiants, avec relance des campagnes de sensibilisation sur le respect des mesures préventives, à l'effet de rappeler les citoyens du danger du virus qui se propage toujours dans le monde, et ce, en vue d'éviter la fermeture des frontières et le confinement sanitaire qui impacte négativement le pays économiquement et socialement.

A son tour, le chef de service de pneumologie à l'Etablissement hospitalier public (EHP) de Rouiba à l'est de la capitale, Abdelbasset Ketfi, a relevé les cas qui affluent vers l'hôpital augmente de jour en jour dans les deux pavillons réservés à cet effet et que l'Administration s'apprête à ouvrir d'autres services en prévision de nouveaux cas dans les tous prochains jours.

Au vu de la situation épidémiologique, le ministère de l'Education nationale et après avoir enregistré 20 cas de Covid-19 en milieu scolaire ayant touché les élèves et les personnels au niveau national, a pris la décision de réaménager le calendrier des vacances scolaires d'hiver (désormais du 9 décembre 2021 au 1er janvier 2022) et pour une durée de 21 jours, pour permettre d'intensifier la vaccination des personnels du secteur qui se poursuit jusqu'au 16 décembre, par souci de préserver la santé de tous", selon le directeur des activités culturelles et sportives et de l'action sociale en charge de la santé scolaire au ministère, Abdelouahab Khoulalene.