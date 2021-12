Sahara Occidental: Règlement du conflit au Sahara occidental - La Russie contre toute mesure unilatérale

Over the last ten years, the Sahel crisis has steadily taken root in and spread beyond the region.

MOSCOU-La Russie est contre toute mesure unilatérale concernant la résolution du conflit opposant le Front Polisario au Maroc, a indiqué, mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, précisant que ce genre de mesure ne peut que nuire à la paix et créer des risques supplémentaires et inutiles.

Concernant le Sahara occidental, "nous sommes contre toute mesure unilatérale, tout comme nous le sommes dans le contexte du règlement palestino-israélien", a affirmé le ministre russe au cours d'un entretien accordé à la chaîne de télévision TeN TV. "Dans tout conflit, des mesures unilatérales non prévues par les accords de base ne peuvent que nuire à la cause (de la paix) et créer des risques supplémentaires inutiles", a-t-il soutenu.

"La crise au Sahara occidental doit être résolue, comme toute autre crise,(...) sur la base de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", a insisté le ministre.

"Dans le cas du Sahara occidental, les résolutions (de l'ONU) prévoient la mise en place d'un dialogue direct entre le Maroc et le Front Polisario. Ce dialogue doit être repris dans les plus brefs délais", a assuré Lavrov.

Il "devrait démarrer et faciliter l'élaboration de solutions répondant aux intérêts des deux parties. L'instabilité en Afrique du Nord et dans la zone Sahara-Sahel affecte la situation générale et est à l'origine de l'absence de progrès vers un règlement du conflit au Sahara occidental", a estimé le chef de la diplomatie russe.

"Nous sommes confrontés à la menace d'une escalade du conflit dans cette partie de l'Afrique", at-il prévenu, ajoutant que les pays influents doivent exhorter les parties au conflit à " "faire preuve de retenue" et aussi " insister sur règlement (du conflit) avec des méthodes politiques et diplomatiques".

"Nous pensons que la situation dans la région sahelo-saharienne devrait, au contraire, inciter les deux parties - le Maroc et le Front Polisario - à redoubler d'efforts pour susciter l'espoir dans la région", a-t-il dit.

Fin octobre, lors du vote du Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la Minurso (Mission de l'Onu pour l'organisation d'un référendum autodétermination au Sahara occidental), la délégation russe à l'ONU a critiqué le travail mené par les Etats-Unis, porte plume des résolutions sur le Sahara occidental, rejetant les tentatives visant à estomper les paramètres du règlement de ce conflit vieux de plus de quatre décennies.

L'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitri Polyanskiy, a déploré les nouveaux éléments de langage introduits ces dernières années dans les résolutions prorogeant le mandat de la Minurso, citant en cela les références dans ces textes à la nécessité de s'en tenir à une "approche réaliste" ou à "des compromis".

"Les termes utilisés de +démarches réalistes+ et de +compromis+ prolongent l'ambiguïté et sapent les travaux du Conseil de sécurité, nuisant ainsi aux perspectives d'un dialogue direct entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, avait expliqué la délégation russe.

Pour Moscou, le texte adopté ne contribuera pas aux efforts de l'Envoyé personnel pour relancer ces négociations directes.

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.