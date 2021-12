Algérie: Mémorandum d'entente entre l'ANADE et la SADEG pour accompagner les micro-entreprises

Alger — Un mémorandum d'entente a été signé mercredi à Alger entre l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) et la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), afin d'accompagner les jeunes porteurs de projets dans la création et le développement des micro-entreprises dans le domaine des travaux de l'électricité et du gaz, a indiqué un communiqué de l'agence.

Le document a été signé par le directeur général de l'ANADE (ex-ANSEJ), Mohamed Cherif Bouaoud et le Président directeur général (P-dg) de la SADEG, Mourad Adjal, a précisé le communiqué.

Conformément à l'accord, l'ANADE œuvrera pour "l'accompagnement des jeunes porteurs de projets dans la création et le développement de leurs micro-entreprises et leur formation en matière de gestion de ce type d'entreprises, ainsi que pour le financement de la formation dispensée par la SADEG et l'acquisition des produits et matériels nécessaires à la réalisation des travaux d'électricité et de gaz".

L'agence s'attèlera également au financement de ces jeunes en vue d'"entamer l'achat des produits de consommation et des matériels d'électricité et de gaz au niveau des stocks de la SADEG".

De son côté, la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz s'engagera à "identifier les domaines et les activités potentiels pour la sous-traitance et à assurer un plan de charges pour les micro-entreprises conformément au code des marchés y afférents".

Elle œuvrera en outre pour l'élaboration d'un cahier des charges fixant le champ d'intervention des micro-entreprises et "la formation et le soutien technique aux personnels des micro-entreprises dans les domaines des activités de l'électricité et du gaz".

Ce mémorandum d'entente s'inscrit "dans le cadre du soutien, de l'accompagnement et de la promotion des micro-entreprises, en sus de l'encouragement de la coopération et du partenariat avec les différents domaines en vue de créer un climat d'affaire approprié. Il s'agit également de l'encouragement de la sous-traitance avec les grandes entreprises et la consécration d'un nombre considérable des projets d'investissement au profit des micro-entreprises".