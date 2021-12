Congo-Kinshasa: Une ONG pointe les failles béantes de la lutte contre la corruption

Les organisations de la société civile congolaises sont de plus en plus indignées par la faible efficacité, voir la complaisance, de la justice dans la lutte contre la corruption, les détournement de fonds publics et les blanchiments de capitaux. Une étude menée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice sur un an révèle comment les dossiers instruits par la justice n'aboutissent quasiment jamais.

147. C'est le nombre de dossiers ouverts en l'espace d'un an, entre 2020 et 2021, par les parquets congolais chargés de la lutte contre la corruption, d'après le décompte de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ). Et parmi eux, seulement 10 ont abouti. Des condamnés ont bénéficié de libertés provisoires sans restituer les sommes détournées ni payer d'amendes.

Georges Kapiamba, président de l'ACAJ, se montre bien sceptique quant à la lutte menée contre la corruption et le détournement des fonds publics en République démocratique du Congo. L'étude conduite par son association est édifiante. " Sur les 147 dossiers, 90% sont classés sans suite, ou alors, aucun acte d'instruction n'est posé ", constate-t-il.

" Il y a toutes les enquêtes menées par la police judiciaire sur des faits extrêmement graves de détournement, constatés dans les opérations de paie des fonctionnaires de l'État. Cette enquête a été entravée après un coup de téléphone pour classer le dossier, sans suite ", poursuit Georges Kapiamba, selon qui " il y a beaucoup " d'autres exemples de la même veine. " À ce jour, il n'est plus certain de croire en un avenir de la lutte contre la corruption et le détournement d'argent ", conclut-il.

Le ministère de la Justice n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Les maux de la justice congolaise et son faible rendement ont, à plusieurs reprises, été dénoncés par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État assure vouloir réorganiser l'appareil judiciaire.