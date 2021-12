Tanzanie: Le Secrétaire général nomme Joyce Msuya, de la République-Unie de Tanzanie, Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence

communiqué de presse

New York — - Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Joyce Msuya, de la République-Unie de Tanzanie, au poste de Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence au Bureau de la coordination des affaires humanitaires.

Elle succède à Mme Ursula Mueller, de l'Allemagne, à laquelle le Secrétaire général exprime sa profonde gratitude pour son leadership et ses services dévoués au cours de son mandat. Le Secrétaire général souhaite également exprimer sa gratitude à M. Ramesh Rajasingham, qui occupe le poste de Sous-Secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires depuis mars 2020.

Depuis 2018, Mme Msuya était Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive adjointe du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) à Nairobi, au Kenya. Elle était à ce titre responsable d'un budget de 455 millions de dollars et d'un portefeuille de projets et d'opérations évalués à plus d'un milliard de dollars, exécutés par l'intermédiaire de 2 500 personnes dans 41 bureaux et sièges. Elle a assuré la direction administrative de 18 secrétariats d'accords multilatéraux sur l'environnement, y compris des conventions concernant les mers régionales. Entre 2018 et 2019, Mme Msuya a occupé le poste de Directrice exécutive par intérim du PNUE, au niveau de Sous-Secrétaire générale, conduisant l'organisation vers la stabilité, dirigeant la quatrième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement et mobilisant des ressources pour soutenir sa mission.

Mme Msuya apporte à ce poste plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du développement international et de la finance, couvrant la stratégie, les opérations et les partenariats, avec diverses missions en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein du Groupe de la Banque mondiale, notamment en tant que Représentante spéciale et Chef du bureau du Groupe de la Banque mondiale en République de Corée, Coordonnatrice régionale à l'Institut de la Banque mondiale basé en Chine, et Conseillère spéciale du Vice-Président et Économiste en chef. Elle a également dirigé la stratégie et les opérations de la Société financière internationale (SFI) en Amérique latine et en Afrique, couvrant les secteurs de la fabrication, de l'agroalimentaire et des services.

Ressortissante de la République-Unie de Tanzanie, Mme Msuya est titulaire d'une maîtrise ès sciences en microbiologie et immunologie de l'Université d'Ottawa, au Canada, et d'un baccalauréat ès sciences en biochimie et immunologie de l'Université de Strathclyde, au Royaume-Uni. Elle parle couramment l'anglais, le swahili et le pare.

