Togo: La LCT fait des recommandations aux autorités

Aucune réaction du gouvernement, pourtant le phénomène de vie chère persiste au Togo. Prenant en compte l'impact de l'augmentation du prix des denrées de première nécessité sur la vie des citoyens, la LCT propose que pour la douane, les produits de forte consommation comme le riz, les pâtes alimentaires, les sucres et les huiles soient détaxés.

Depuis que les voix s'élèvent pour s'élèvent contre la hausse des prix sur le marché, rien est fait pour résoudre le problème, le constat est fait, le bol du maïs tourne autour de 800 fcfa et plus. Mardi devant la presse, la Ligue des Consommateurs du Togo a posé les bottes sur l'inquiétude que pose cette situation, dont les présages paraissent fatals. Néanmoins cette situation selon la LCT, doit interpeller les autorités à réagir au plus vite avant l'année 2022.

" Cette situation inquiétante doit nous interpeller tous, en 2022, les Togolais risquent d'acheter le maïs à 2000 francs le bol. Aujourd'hui, considéré comme une période d'abondance, cette céréale est vendue à plus de 800 francs dans les localités les plus reculées de Lomé. Lorsqu'on va arriver à la période de soudure, ce ne sera pas facile pour ceux qui n'ont pas les moyens ", a souligné M. Sogadji président de la LCT

A comprendre la ligue, plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène. Le premier reste la crise sanitaire qui continue d'avoir un impact négatif sur l'économie. Et aussi, le gouvernement depuis 2020 a pris des mesures qui ont davantage appauvri les populations telles que l'introduction de plusieurs charges fiscales et d'augmentation des frais de passage aux péages.

Appelant les autorités togolaises à faire une analyse minutieuse et sérieuse de la situation, la LCT propose que pour la douane, les produits de forte consommation comme le riz, les pâtes alimentaires, les sucres et les huiles doivent être détaxés. Ensuite la réduction à hauteur de 50% les tarifs de la taxe sur les véhicules à moteur (TVM), les frais de passages aux péages et annuler celui sur les engins à 2 roues, sans toutefois oublier le renforcement de l'équipe de contrôle de prix sur le marché.