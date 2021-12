Afrique de l'Ouest: [La foire des pays] Bénin - Une participation " juteuse "

Les pays membres de l'Uemoa sont bien représentés à la 29ème Foire internationale de Dakar (Fidak), chacun avec ses spécificités. Pour le Bénin, l'accent a été mis sur l'ananas dont il détient une variété unique au monde.

La richesse se trouve dans la diversité. À la Fidak, cet aphorisme est particulièrement vrai. Chaque pays exposant y participe en mettant le focus sur ce qui fait sa particularité. Ce beau mélange donne tout son charme à cet événement forain. Pour le Bénin, c'est l'ananas et ses dérivés (cocktail ananas-gingembre, ananas-baobab, ananas séché, croquette d'ananas... ) qui ont été mis en avant. Et ce n'est pas anodin. En effet, le Bénin regorge d'une variété " unique " de ce fruit au monde, se plait à dire Tonou Thomas, promoteur de jus d'ananas et un des 10 membres de la délégation béninoise issus de la Fédération nationale des transformateurs de l'ananas du Bénin (Fenacotab).

Personnellement, il en est à sa deuxième Fidak et voit en cette foire une belle occasion de mieux faire connaître les vertus de " cet or vert " du Bénin. " Le Bénin a une variété dénommée " pain de sucre ". Il nous est spécifique, il n'y en a pas deux au monde. Des gens ont tenté de la reproduire ailleurs, en vain. Sa particularité, c'est que c'est très sucré. Donc, pas besoin d'ajouter du sucre ", explique-t-il. Julienne Akuete, transformatrice agroalimentaire, également membre de la Fenacotab, embouche la même trompette. " L'ananas du Bénin est reconnu numéro 1 mondial en matière de taux de sucre naturel. C'est un ananas très sucré. On n'a pas besoin d'ajouter du sucre une fois le fruit transformé. C'est un ananas bon pour la santé et plein de vitamines ", insiste-t-elle.

Accompagnés par l'agence belge Enabel, ces transformateurs de jus d'ananas comptent saisir la belle vitrine que constitue la Fidak pour percer le marché sénégalais mais aussi sous-régional. Si pour Tonou Thomas, c'est seulement la deuxième fois qu'il y participe, Julienne Akuete, elle, commence à devenir une habituée de la Foire de Dakar. Elle en est à sa cinquième participation. " Je participe même à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara). C'est vous dire que le marché sénégalais nous intéresse. C'est une manière pour nous aussi de développer la coopération Sud-Sud. Tout ce qui est africain doit être connu par les Africains, notamment le Sénégal parce que l'ananas est rare ici. Et puis, les Sénégalais sont de grands consommateurs de jus ", indique-t-elle.

C'est ce qu'on peut appeler une participation bien juteuse.