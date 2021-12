Sud-Soudan: Vers un monde post-pandémique inclusif, accessible et durable dans le comté d'Ezo

Yambio — " Leadership et participation des personnes handicapées pour un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable ", tel était le thème de la rencontre organisée dans le comté d'Ezo, l'un des dix de l'État d'Équatoria occidental, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées.

Selon l'Archidiocèse de Tombura Yambio, l'événement a été coordonné par le Star Trust en collaboration avec plusieurs agences humanitaires du comté. Parmi les projets clés mis en œuvre à Ezo figurent le Smallholder Agriculture Market Support (SAMS), financé par le Programme alimentaire mondial (PAM), le Youth Economic Empowerment Project (YEEP), financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et le Local Response Pool Fund (LRPF) Rapid Emergency Response (RER) Project, qui vient en aide à 120 personnes handicapées dans le centre-ville d'Ezo Payam.

Le ministre d'État chargé de l'égalité des sexes, de l'enfance et de la protection sociale, Anigunde Cecilia, qui s'est entretenu avec les autorités de l'église locale, le gouvernement et d'autres agences humanitaires, a applaudi toutes les organisations opérant dans le comté d'Ezo pour leur soutien aux personnes les plus vulnérables et a exhorté les parents à prendre soin de leurs enfants et à les envoyer à l'école. Anigunde a également exhorté les membres de la communauté à continuer à soutenir les personnes déplacées qui sont arrivées dans le comté à la recherche d'un abri et de la paix, en particulier les personnes handicapées.

Le ministère a fait don d'articles divers aux personnes vivant avec un handicap et les a assurées de l'implication d'autres partenaires pour leur fournir une assistance supplémentaire.