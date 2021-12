Burkina Faso: Audience des médias burkinabè - L'Observateur reste le journal le plus connu et le plus lu

En collaboration avec l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), le Fonds d'appui à la presse privée (FAPP) a commandité une étude de l'audience des médias au Burkina Faso.

Des résultats rendus publics hier mercredi 15 décembre 2021 il ressort, entre autres, que le quotidien " L'Observateur Paalga " reste le journal le plus connu et le plus suivi de l'ensemble de la presse écrite burkinabè.

Un classement qui a valeur de confirmation de la place et de la constance de la ligne éditoriale qui ont été toujours celles du premier quotidien privé de notre pays.

L'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a réalisé une étude sur l'audience des médias au Burkina Faso. La collecte des données a mobilisé agents enquêteurs, contrôleurs et superviseurs du 1er février au 7 mars 2021 et couvert les 45 provinces du pays en dehors de la province du Kadiogo où elle a eu lieu du 21 avril au 14 mai 2021. Cependant, en raison des risques sécuritaires, l'étude s'est limitée au milieu urbain en ce qui concerne les provinces du Soum, du Yagha et de l'Oudalan, a précisé Abdoul Daouda Aziz Ilboudo, statisticien à l'INSD.

Cette enquête, qui a permis de recenser 393 médias ayant leur siège sur le territoire national, s'est toutefois heurtée à des réticences, comme le refus de certains de communiquer sur le contenu de leurs émissions pour des raisons de " concurrence ".

Sur un échantillon de 25 130 individus âgés de 15 ans et plus, on a pris 70% d'enquêtés du milieu urbain afin de pouvoir observer le lectorat de la presse écrite et de la presse en ligne.

Cette enquête devra permettre, selon le directeur général du Fonds d'appui à la presse privée (FAPP), Ag Ibrahim Mohamed, d'une part, d'affiner ou de réorienter les offres des médias aux populations et, d'autre part, de connaître les médias les plus suivis au Burkina Faso dans le but d'orienter les publicitaires et les annonceurs. La particularité de cette étude est qu'elle est d'envergure nationale, ce qui est, selon lui, une première au Burkina et même dans la sous-région.

L'audience des médias a été mesurée principalement à travers la notoriété, l'audience cumulée, le taux d'audience, la durée moyenne d'écoute de la radio ou de suivi de la télévision et la part d'audience.

L'étude a montré que 90% de cette population sont satisfaits des contenus médiatiques offerts et leurs attentes sont, entre autres, l'amélioration de la couverture des zones par la radio, de la qualité de la réception pour la télévision, de la périodicité pour la presse écrite et de la fluidité pour la presse en ligne.

Plusieurs recommandations ont sanctionné cette prospection de l'environnement médiatique national : ainsi, à l'endroit du Conseil supérieur de la communication (CSC), l'INSD préconise de mener un plaidoyer pour une dotation conséquente en ressources pour le suivi régulier de la démographie des médias ; les promoteurs des médias sont exhortés à communiquer les grilles actualisées au CSC pour une mise à jour régulière de la base de données des médias et de leurs émissions. Au FAPP il a été recommandé de tenir compte de l'importance des scores des médias dans l'accompagnement de la presse privée ; à l'intention des producteurs de données, l'INSD a insisté sur la nécessité de réaliser périodiquement des enquêtes légères sur l'audience des médias en tenant compte des indicateurs spécifiques à la presse écrite et à la presse en ligne.

Eliette Zoungrana (Stagiaire)

Encadré

Le top 5 des médias nationaux les plus connus

Catégorie Radio

1er Savane FM Ouaga avec 21,28%

2e RTB/Radio avec 17,66%

3e Radio Oméga avec 8,87%

4e Radio Savane FM Bobo avec 4,65%

5e Radio Ouaga FM avec 4,43%

Catégorie Télévision

1er RTB Télé avec 39,38%

2e BF1 avec 25,56%

3e Savane TV avec 18,22%

4e Burkina Info avec 14,96%

5e Omega TV avec 8,37%

Catégorie Presse écrite

1er L'Observateur Paalga avec 10,70%

2e Le Pays avec 10,29%

3e Sidwaya avec 7,49%

4e Le Quotidien avec 5,06%

5e L'Express du Faso avec 4,09%

Catégorie Presse en ligne

1er lefaso.net avec 5,10%

2e burkina24.com avec 2,3%

3e Ouaga24.com avec 1,66%

4e Faso Sport News avec 1,26%

5e faso-actu.net avec 1,26%

Le top 5 des médias nationaux les plus suivis dans la semaine

Catégorie Radio

1er Savane FM Ouaga (13,27%)

2e RTB/Radio (9,05%)

3e Radio Oméga (3,04%)

4e Savane FM Nord (2,9%)

5e La Voix du Paysan (2,51%)

Catégorie Télévision

1er RTB Télé (18,96%)

2e BF1 (14,68%)

3e Savane TV (9,11%)

4e Burkina Info (8,50)

5e LCA TV (3,53%)

Catégorie Presse écrite

1er L'Observateur Paalga (1,35%)

2e Le Pays (0,93%)

3e Sidwaya (0,59%)

4e L'Express du Faso (0,21%)

5e Aujourd'hui au Faso (0,20%)

Catégorie Presse en ligne

1er lefaso.net (1,45%)

2e burkina24.com (0,53%)

3e Fasozine. com (0,27%)

4e faso-actu.net (0,24%)

5e ouaga24.com (0,19%)