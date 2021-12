Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM enregistre des transactions record de plus de 31 milliards FCFA ce 15 décembre 2021.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions record de plus de 31 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 15 décembre 2021.

La valeur totale des transactions s'est établie en effet 31,034 milliards de FCFA contre 603,917 millions de FCFA la veille. La séance de cotation de ce 15 décembre a ainsi battu les records précédemment enregistres durant le mois en cours et même des mois antérieurs. Le dernier record en termes de transaction a été relevé lors de la journée de bourse du 8 décembre avec 12,081 milliards de FCFA.

Le choix d'investissement des intervenants du marché s'est en très grande majorité orienté sur la ligne obligataire TPCI 6% 2017-2025 avec 30,647milliards de FCFA transigés.

Concernant les autres indicateurs d'activités du marché boursier, on note un repli. L 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a ainsi baissé de 0,96% à 147,74 points contre 149,17 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a baissé de 0,11% à 195,24 points contre 195,45 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une contraction de 6,316 milliards de FCFA à 5873,595 milliards de FCFA contre 5879,911 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire s'est, pour sa part, repliée de 23,38 milliards de FCFA, passant de 7083,555milliards de FCFA la veille à 7060,175 milliards de FCFA ce 15 décembre 2021.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 5,63% à 1 690 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 5,51% à 6 800 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 4,53% à 6 800 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 3,82% à 5 300 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,73% à 5 290 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 5,72% à 6 505 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,96% à 1 0570 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,14% à 3 510 FCFA), Société ivoirienne de banque (moins 2,31% à 3 805 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 2,17% à 13 500CFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 000 980 FCFA).