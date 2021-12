Afrique: Cameroun 2022 - L'Association européenne des clubs (ECA) menace

La Coupe d'Afrique des nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun est menacée évoquent plusieurs médias internationaux. Dans un courrier rendu public, le mercredi, l'Association des clubs européens menacent de ne pas envoyer leurs joueurs à cette compétition africaine. Cette association sportive s'est appuyée sur plusieurs raisons fondamentales.

Premièrement son inquiétude au sujet du protocole sanitaire lié à la Covid-19, face au respect pendant ladite compétition. Ensuite du risque d'une absence des internationaux, plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des quarantaines et restrictions de déplacement liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus. Et pour terminer, l'Eca évoque une décision de la FIFA livrée l'an dernier en août.

Il s'agit de l'autorisation de la Fifa aux clubs à retenir leurs joueurs si une quarantaine d'au moins cinq jours est obligatoire à compter de l'arrivée sur le lieu où est censé se disputer le match de l'équipe nationale du joueur, ou sur le lieu du club de ce dernier dès son retour. Ci-joint, un pan de la lettre de l'Eca à la CAF.

"En ce qui concerne les protocoles applicables, à notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas encore mis à disposition de protocole médical et opérationnel approprié pour le tournoi de la CAN, en conséquence, les clubs ne pourront pas libérer de joueurs pour le tournoi. Pour certains clubs qui devraient libérer des joueurs, y compris les clubs anglais et français, des matchs de compétition nationale doivent avoir lieu jusqu'au début janvier et, par conséquent, le chevauchement avec les dates de la CAN 2022 (avec les sélections pouvant appeler leurs joueurs à partir du 27 décembre) est ingérable.

En ce qui concerne les dispositions de quarantaine, il semble très probable que les diverses restrictions affecteront les déplacements depuis et vers les lieux concernés. (...) Pour éviter tout doute, les clubs auront tout à fait le droit de ne libérer aucun joueur pour lequel des restrictions de voyage ou une quarantaine obligatoire s'appliquent."