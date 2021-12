Cote d'Ivoire: Guiglo - L'Ong IVS sensibilise sur les violences basées sur le genre et le col de l'utérus

Le lundi 13 décembre 2021, dans un hôtel de Guiglo au quartier résidentiel, l'ONG international VIH/SIDA a organisé un atelier de lancement de la sensibilisation sur les violences basées sur le genre et le col de l'utérus.

Pour vulgariser l'information sur le terrain l'ONG IVS financée par le conseil régional du Cavally à travers le projet Ecoter a réuni plusieurs partenaires et des villages environnants de la commune de Guiglo pour mettre en œuvre le projet de la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour ce faire, quatre (4) villages de la commune de Guiglo ont été retenus à savoir Monan, Goya1, Béoua et Yaoundé pour mener à bien le projet de sensibilisation sur une durée de trois mois.

Ce projet est une initiative de Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration , par ailleurs présidente de la région du Cavally afin de faire valoir le droit de la femme et de la jeune fille dans la société et surtout dans le Cavally.

Pour pérenniser ce projet, Nomanné Modeste, président du conseil d'administration de l'ONG IVS a dit :" Nous allons recruter sur place dans chaque village et former pour faire le suivi des cas de viols, la maltraitance des enfants et la violence faite sur les femmes et les filles. Nous sommes ici pour faire une projection des cas déjà détectés sur le terrain. Nous voulons que les chefs, les populations nous aident à sensibiliser dans les villages ciblés dans la commune. Transversalement, nous sommes là aussi pour parler du cancer de l'utérus qui tue à petits feux, nous voulons lutter contre cette pandémie dans la région du Cavally".

Le Secrétaire général 2 de la préfecture de Guiglo Assamoia Ahoulou Marc, représentant le préfet de région, préfet de département de Guiglo, Yacouba Doumbia s'est dit prêt à accompagner l'équipe pour la réussite de cette mission sur le terrain.

Correspondant dans la région du Cavally