Cote d'Ivoire: Patrick Achi - [ Reprise du dialogue politique aujourd'hui voici le message que compte faire passer le premier ministre ]

Le Premier Ministre, Patrick Achi , qui s'apprête à lancer le dialogue politique, Jeudi 16 décembre 2021 , aura à cœur de proposer à la classe politique ivoirienne de mettre les intérêts de la Côte d'Ivoire au cœur des échanges, afin de préserver le climat social actuel.

Face au climat actuel qui permet à la Côte d'Ivoire d'afficher de bonnes performances économiques et sociales, malgré la pandémie de la Covid 19, le chef du gouvernement Patrick Achi compte proposer aux acteurs politiques, ainsi qu'à la société civile , de mettre le pays au cœur des échanges, à l'occasion de la reprise du dialogue politique, ce jeudi 16 décembre 2021 à Abidjan.

En effet, après les anciens Premiers Ministres Amadou Gon Coulibaly, et Hamed Bakayoko dont le leadership dans la conduite des précédents dialogues politiques, ont permis d'une part la tenue de l'élection présidentielle de 2020 et d'autre part la participation de tous les partis aux élections législatives de mars 2021, le défi pour Patrick Achi, est de proposer un new deal social et politique entre les Ivoiriens et leur classe politique.

L'enjeu au cœur de ce 3ème dialogue politique sera de maintenir le climat politique et social actuel, et de redonner confiance aux Ivoiriens dans leur classe politique, dans la mesure où l'on constate un décalage de point de vue entre ces deux mondes. D'un côté, nous avons des Ivoiriens qui aspirent à la paix, à la stabilité et au développement, et de l'autre, nous avons une classe politique qui se bat pour faire prospérer des ambitions et des intérêts personnels qui se résument à la conquête du pouvoir d'État , ou à sa conservation, souvent par tous les moyens.

Ce new deal qui vise à mettre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens au cœur des discussions et des débats des hommes politiques tout au long de ce dialogue politique, permettra à la population de faire face sereinement, aux défis du moment qui se résument à la réduction du chômage des jeunes, une meilleure distribution de la richesse produite, l'accès aux fournitures de base (électricité, eau potable, école, hôpitaux) et à la sécurité.

Les Ivoiriens de tout bord politique, souhaitent vivre dans un pays stable, en paix et en constant progrès afin de profiter des opportunités qui découlent de cette stabilité politique, qui accroit les investissements, inonde en capitaux l'économie du pays et accélère le développement ainsi que la croissance économique.

Aujourd'hui plus que jamais, les Ivoiriens veulent voir une classe politique plus responsable et plus apaisée qui critique, propose, dénonce, qui se bat non pas pour ses propres intérêts mais pour l'amélioration des conditions de vie des populations de tout bord politique, sans violence.

Certes, les Ivoiriens aspirent à plus de démocratie, à plus de justice, à plus d'équité mais ils souhaitent avant tout que les changements se fassent et s'opèrent dans un climat de paix et de stabilité et non dans la violence et dans les crises militaires qui détruisent plus qu'elles ne construisent.

La Côte d'Ivoire de 2011 est différente de celle de 2021 et les Ivoiriens de 2021 pensent différemment de ceux de 2011 à cause du fait qu'en 10 ans, le pays a considérablement changé et évolué ainsi que le monde autour d'eux.

La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de 2021 veulent voir émerger et éclore une classe politique nouvelle qui comprend leurs aspirations, qui crée les conditions idoines et durables pour un développement harmonieux, équitable.

Le Premier Ministre, Patrick Achi dont c'est le premier exercice de cette nature, saura assurément faire preuve de tact, d'aplomb et d'hauteur, et de modération, comme il l'a toujours démontré, afin de rassembler cette classe politique derrière les intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens.

Technocrate chevronné, manager reconnu et homme politique modéré et affable, il a les atouts pour faire de ce dialogue politique un succès qui assurément, réconciliera les Ivoiriens à leur classe politique. Affaire à suivre... .