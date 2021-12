Sénégal: Macky Sall reçoit le certificat ISO 9001 décerné à la DMG de la présidence de la République

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a reçu, mercredi, le certificat ISO 9001 version 2015 décerné à la Direction des moyens généraux (DMG) de la présidence de la République par l'Agence française de normalisation (AFNOR), pour son système de management de la qualité (SMQ).

"Nous venons de recevoir de l'AFNOR, un organisme international indépendant de référence, le certificat ISO 9001 version 2015 sanctionnant, après des audits de pointe, le système de management de la qualité de la direction des moyens généraux de la présidence de la République", a déclaré le chef de l'Etat, Macky Sall, à l'occasion de la cérémonie de remise dudit certificat.

M. Sall a souligné que "cette certification est une fierté pour tous les personnels de la présidence de la République et ouvre de nouvelles perspectives pour toute l'administration sénégalaise".

"Il s'agit des membres du cabinet, des délégués, des directeurs généraux, directeurs et chefs de service, militaires comme civils", a-t-il précisé, insistant sur "la nécessité de maintenir le cap de l'excellence parce que c'est une certification sur trois ans".

"Si on ne respecte et on ne maintient pas le cap, c'est la déclinaison", a averti, Macky Sall, invitant "à maintenir le cap de l'excellence et de la performance pour accompagner les autres services de la présidence qui ont intégré le système de management de la qualité en 2022".

A ce propos, le chef de l'Etat a exhorté les ministres à "déployer à partir de 2022 des démarches de qualité dans toutes les directions de l'administration générale et de l'équipement (DAGE) et les SAGES, les directions stratégiques de l'Etat et les structures du secteur parapublic".

"Il s'agit de rechercher la performance et une amélioration continue du management des organisations publiques et de généraliser, en marche soutenue, la qualité dans l'administration", a-t-il souligné.

Le président a rappelé que "la DMG est le service support transversal de la présidence de la République qui gère le budget, les ressources humaines, civiles et militaires, le patrimoine et la logistique, en rapport avec les services et autres structures autonomes rattachés à la présidence de la République".

Il signale que "c'est une entité néphrologique dans le fonctionnement de la présidence de la République ".

Il a expliqué d'ailleurs "pourquoi en dépit de nombreux constats et de la complexité de ses missions, il avait décidé en 2019 d'impulser une nouvelle dynamique de modernisation de la gestion des services présidentiels en engageant la DMG dans une dynamique de transformation dans l'esprit du Fast-Track, refondateur de l'action publique".

"Dès lors, a poursuivi, le chef de l'Etat, la DMG s'est attelée en cohérence avec les reformes budgétaires, financières et comptables en cours, en un exercice de réorganisation consacré, par l'arrêté présidentiel du 13 novembre 2019".

"Elle s'est aussi engagée dans la conception inclusive et participative, à travers des ateliers de partage et des consultations d'administrations publiques certifiées notamment, la recette générale du Trésor", a ajouté, Macky Sall.

Pour sa part, Chrsitelle Michelle Augureau-Landais, directrice de générale de l'Agence française de nominalisation (AFNOR), a déclaré que "le secteur de l'administration publique représente 0, 3% des entreprises certifiées et la DMG en fait désormais parties".

Elle a souligné que "la norme ISO 9001, créée en 1987, est la norme certification la plus répandue dans le monde avec près de 1 500 000 certificats émis, dont 74 pour le Sénégal".

"Cette norme définit les exigences d'un système de management de la qualité (SMQ), avec une orientation client, et toujours le principe fondamental d'amélioration continue", a-t-elle fait remarquer.