Sénégal: Fonction publique - Macky déplore le "recrutement anarchique"

Recrutement anarchique ! Absence de qualification ! C'est ce qu'a déploré le président de la République, Macky Sall lors de la cérémonie de remise de la certification à la norme Iso 9001-2015 par l'association française pour la normalisation à la direction des moyens généraux (DMG) de la présidence de la République, hier, mercredi 15 décembre. Cette norme définit, rappelle-t-on, les exigences d'un système de management de la qualité.

La qualité du personnel de l'administration sénégalaise laisserait-il à désirer. En tout cas, elle ne donne pas satisfaction au président de la République, Macky Sall. Le Chef de l'Etat l'a fait savoir hier, mercredi 15 décembre, lors de la cérémonie de remise de la certification à la norme Iso 9001-2015 par l'association française pour la normalisation à la direction des moyens généraux (DMG) de la présidence de la République.

"Cette cérémonie m'offre l'occasion de revenir sur l'importance primordiale que j'accorde à la modernisation des administrations et à la gestion performante des structures publiques et parapubliques. Nous avons beaucoup discuté de cela et de certaines structures sur la manière de recruter du personnel et de façon anarchique et cela finit toujours par demander au Ministre des finances de payer des salaires pour des entités qui ont un personnel qui n'ont rien à voir avec leurs capacités", a lâché le président de la République.

Et d'ajouter, "notre salut demeure dans le sens des responsabilités. Il convient de cultiver un état d'esprit qui préserve le patrimoine public, qui optimise la dépense publique et l'oriente vers l'investissement productif en faveur des populations, à la satisfaction des citoyens, usagers et agents publics".

"D'où l'impératif d'accentuer les réformes budgétaires, financières et organisationnelles pour consolider la transformation de l'action publique. Action qui doit se déployer dans la sérénité, l'efficacité et l'efficience", laisse-t-il entendre.

La présidence de la République certifiée à la norme Iso 9001-2015

Macky Sall a reçu de l'association française pour la normalisation, un organisme international indépendant, le certificat Iso 9001 version 2015 sanctionnant le système de management de la qualité de la direction des moyens généraux de la présidence de la République. Selon lui, cette certification est la déclinaison temporaire de toute une chaine de responsabilités basée sur des lettres de missions claires et précises pour les entités et les personnes concernées.

"Cette certification ouvre de nouvelles perspectives pour toute l'administration sénégalaise. Il s'agit de rechercher des performances et une amélioration continue du management des organisations publiques et de généraliser un marché soutenu de la qualité dans l'administration", indique-t-il.

"L'URGENCE D'ACCELERER LA TRANSFORMATION DIGITALE DE L'ADMINISTRATION"

Dans la même dynamique, Macky Sall a insisté sur l'urgence d'accélérer la transformation digitale de l'administration notamment le régime financier, le trésor, les impôts et domaines et le cadastre. "A l'heure du numérique et surtout dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 qui impose l'accélération de la dématérialisation des procédures et la montée en puissance de la télé-travail, l'administration doit plus que jamais être une administration de son temps c'est-à-dire une administration résiliente qui anticipe aux évolutions d'un monde complexe et en perpétuelles mutations", a soutenu Macky Sall.

Face aux enjeux, il pense qu'il est indispensable d'assoir la déconcentration des décisions dans les ministères, la décentralisation accrue des investissements vers les collectivités territoriales mais aussi un suivi permanent de la gestion des entreprises du secteur public et parapublic à travers des plans stratégiques et des contrats de performance validés et évalués par les tutelles administratives, techniques et financières.