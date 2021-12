Sénégal: Présidence de la République - La Direction des moyens généraux reçoit la certification ISO 9001 - 2015

La Direction des moyens généraux (Dmg) de la Présidence de la République du Sénégal a reçu la certification Iso 9001 - 2015. La certification est décernée par l'Association française pour la normalisation (Afnor), un organisme international indépendant de référence. La cérémonie de réception s'est déroulée ce 15 décembre sous la présidence du chef de l'Etat Macky Sall.

Ce dernier affirme que cette certification est une fierté pour tous les personnels de la Présidence de la République d'autant plus que c'est une première pour une direction chargée de la gestion d'une présidence de la République d'obtenir une certification. Il a expliqué qu'après une année intense de travail et d'implémentation du système de management de la qualité, la mobilisation des équipes a permis, de haute main, d'aboutir à cette certification inédite et sans précédent de toute l'offre de services de la Dmg, plaçant ainsi la Présidence au cœur du management public moderne.

Macky Sall soutient que cette certification ouvre de nouvelles perspectives pour toute l'administration sénégalaise. Il informe avoir déjà engagé les ministres à déployer, à partir de 2022, des démarches de qualité dans toutes les directions de l'administration générale et de l'équipement, les directions stratégiques de l'Etat et les structures du secteur parapublic. Le président Sall a saisi cette occasion pour féliciter tout le personnel pour leur compréhension, leur adhésion, leur participation et surtout leur adaptation au processus. Sur ce, il demande de maintenir le cap de l'excellence parce que c'est une certification sur trois ans.

La directrice générale d'Afnor international, Myriam Christelle Michelle Augureau-Landais a précisé que cette certification a été prononcée par le comité décisionnaire à la suite de l'audit conduit par leurs auditeurs internationaux du 3 au 5 novembre 2021. Elle dit avoir relevé dans les conclusions de l'audit de certification des éléments particulièrement remarquables, qui ont été qualifiés de points forts par l'équipe d'audit.

La Dmg gère le budget, les ressources humaines civiles et militaires, le patrimoine et la logistique en rapport avec les services et autres structures autonomes rattachées à la Présidence de la République.