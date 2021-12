Ghana: Chelsea - Thomas Tuchel évoque les déboires d'Aubameyang à Arsenal

Ancien entraîneur de Pierre-Emerick Aubameyang au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a évoqué les déboires de l'attaquant gabonais à Arsenal.

Aubameyang passe sans nul doute l'un de ses moments les plus difficiles depuis son arrivée à Arsenal. En plus d'avoir manqué les deux derniers matchs des Gunners, le Gabonais a été dépossédé du brassard de capitaine par Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal. Des mesures disciplinaires prises par le technicien espagnol après que l'ancien Stéphanois soit revenu en retard d'un voyage à l'étranger.

En conférence de presse, Tuchel a volé au secours de son ancien joueur et compte s'entretenir avec lui.

" Je le ferai à un moment donné. Mais vous savez, je ne veux pas déranger. C'était un joueur très important pour moi et nous avions une relation très proche, même encore aujourd'hui. Lorsque nous nous voyons, c'est toujours très, très agréable. Je ne peux dire que les meilleures choses sur Auba en tant que joueur et personne. Je suis désolé pour lui qu'il ait des problèmes. Ce n'est pas l'endroit où il devrait être avec ses qualités et son caractère positif, et je continue à y croire. Mais je ne suis pas impliqué dans ce qui se passe dans son club maintenant. Pour cette raison, je veux montrer mon respect et ne pas être impliqué et juger ce qui est bien ou mal. J'ai juste mon image, ma relation avec Auba et cela n'est pas affecté par cela ", a-t-il indiqué sur le sujet.