Cote d'Ivoire: Une délégation conduite par Kandia Camara à la conquête du marché turc

Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, représente le Chef de l'État, Alassane Ouattara, au sommet Turquie-Afrique qui se tient à Istanbul (capitale turque), du 16 au 18 décembre. Ce sommet qui est à sa troisième édition se déroulera en présence du Président turc, Recep Erdogan. Kandia Camara conduit une délégation ministérielle qui comprend le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Adjoumani ainsi que les ministres Koné Mariatou de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et Pierre Dimba de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

"La ministre d'État compte, à ce sommet, négocier et obtenir une nette progression des échanges, avec l'intensification des activités entre les deux pays", indique un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Cette note assure, par ailleurs, que plusieurs hommes d'affaires ivoiriens font partie de la délégation qui a foulé le sol turc hier. Elle a été accueillie à l'aéroport par les membres de la représentation diplomatique ivoirienne à Istanbul.

"Dans le cadre de ce sommet, aujourd'hui, la délégation ivoirienne participe à la réunion des hauts fonctionnaires qui se déroulera en présence du Président turc", ajoute le communiqué. A cette occasion, la ministre d'État Kandia Camara portera la voix de la Côte d'Ivoire, au nom du Président de la République. "Il sera ensuite question de mener des discussions pour la validation du Plan d'action conjoint Afrique-Turquie 2022-2026", à en croire la note.

Demain vendredi, au cours des réunions ministérielles, ce sera l'occasion pour les responsables turcs, ivoiriens et africains ainsi que pour les membres de la Commission de l'Union africaine, issus des domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la culture d'échanger leurs points de vue et d'envisager des pistes adéquates de coopération.

Le 18 décembre, aura lieu le sommet de partenariat Afrique-Turquie. Cette rencontre de haut niveau sera suivie d'un déjeuner de travail portant sur la thématique de l'investissement. C'est le Chef d'État turc, Recep Tayyip Erdoǧan, qui offre ce déjeuner en l'honneur des Chefs d'État et de gouvernement présents en Turquie.

Sur l'agenda de la ministre d'État ivoirienne, figure en bonne place, une série de rencontres avec plusieurs responsables d'entreprises turques qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire ainsi qu'avec la diaspora ivoirienne en Turquie.

Sur le plan diplomatique et en matière de coopération, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Turquie sont au beau fixe. A preuve, en mars 2015, le Chef de l'État ivoirien a effectué une visite officielle en Turquie. Une année plus tard (février 2016), le Président turc était en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les échanges entre les deux pays, ils sont passés d'environ 200 millions de dollars en 2013 à 630,544 millions de dollars en 2020.