Afrique du Nord: Coupe Arabe des Nations / Madjid Bougherra - " La finale va se jouer au mental "

La bande à Madjid Bougherra a validé son ticket pour la finale de la Coupe Arabe ce mercredi face au Qatar. Au sortir de ce succès, le technicien algérien est revenu sur la rencontre et s'est aussi projeté sur la finale.

Les Fennecs ont battu les Marrons du Qatar sur le score serré de 2-1. Les Algériens ont acquis cette qualification dans la douleur surtout avec un système défensif placé par la formation adverse. Le sélectionneur algérien avait tout de même prévenu ses poulains.

"C'était stressant... on n'aime pas subir et, avec une défense à 5, on risquait de se faire aspirer. Heureusement, on a pu compter sur l'état d'esprit du joueur algérien, qui est un guerrier. Il faut accepter de subir parfois. J'avais prévenu mes joueurs que le Qatar allait nous laisser jouer mais, face à un bloc compact, il est difficile d'évoluer dans le dos de leurs axiaux. Nos quatre milieux n'ont pas joué assez resserré", a laissé entendre le technicien de 39 ans avant de se projeter sur la finale face à la Tunisie. " La finale va se jouer au mental. Toutes les équipes commencent à se fatiguer. (... ) La Tunisie est une équipe expérimentée. Nous avons eu à affronter toutes les plus grosses équipes dans le tournoi, si on l'emporte ce sera vraiment mérité! ", a conclu Madjid Bougherra.