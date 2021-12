Cote d'Ivoire: La Boad se rapproche des entreprises

La Banque ouest-africaine de développement (Boad), en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), a organisé un petit déjeuner d'affaires, le 14 décembre, à la Maison de l'entreprise à Abidjan-Plateau autour du thème : " Financer le développement des entreprises ivoiriennes : stratégie d'intervention de la Boad ". Cette rencontre vise à favoriser les échanges entre la Boad et les entreprises ivoiriennes relativement aux solutions d'accompagnement et de financement disponibles.

Stéphane Aka Anghui, directeur exécutif du Cgeci, a déclaré que la question du financement soulève de nombreux débats. Il a ajouté que le souhait du président de la Cgeci, Jean-Marie Ackah, en suscitant cette rencontre, était de donner aux membres du patronat ivoirien la possibilité de mieux connaître l'institution financière et ses capacités d'accompagnement. Le président de la Boad, Serge Ekué, qui s'est exprimé par vidéo-conférence, a indiqué que le développement n'est pas une question institutionnelle mais une question d'entreprise. Situant le contexte de ce petit-déjeuner, il a affirmé qu'il s'agit d'échanger sur les mécanismes que ladite structure met en place pour le secteur privé. En effet, dévoile-t-il, depuis sa création, l'institution bancaire a contribué au financement de tous les pans de l'économie ivoirienne. " Le portefeuille ivoirien est le plus important, 1 300 000 000 000 de FCfa d'engagements, dont plus de 45% en faveur du secteur privé ", informe Serge Ekué. Selon le premier responsable de cette banque, le partenariat Côte d'Ivoire-Boad est en pleine accélération. Ainsi relève-t-il que " 74% des engagements de la Boad en faveur de la Côte d'Ivoire ont été contractés sur les dix dernières années ".

Selon Ibrahim Diouf, conseiller spécial du président de la Boad, discuter des ambitions de la structure, mais plus encore, recueillir les observations du secteur privé, était important. Tout comme son président, il a noté que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement important pour la Banque. " C'est un pays sur lequel nous nous basons en vue d'atteindre nos objectifs pour le développement de la zone et le renforcement de nos capacités ", dit-il.

Il a présenté le projet " Djoliba " qui court sur la période 2021-2025. Ibrahim Diouf assure que " Djoliba " est une organisation sectorielle. Il est question de mettre à la disposition de la clientèle des experts qui parleront de la problématique de crédit. C'est aussi une banque beaucoup plus proche de la clientèle. Discuter avec le secteur privé et échanger sur un certain nombre de problématiques. Il a, par ailleurs, soutenu que ledit projet touche 5 secteurs d'activité, à savoir agriculture, agrobusiness, santé, éducation et énergie.

Ensuite, Aizan Florence, entrepreneure, est revenue sur l'accès au financement qui est un problème majeur pour les entreprises. Elle a salué cette initiative de la Boad et surtout souhaité que le partenariat Boad-secteur privé soit réel pour une meilleure collaboration. Quant à Eric Koffi, directeur général de Koffi et Diabaté, il s'est dit heureux d'avoir participé à ce petit déjeuner. Il a surtout témoigné sa satisfaction de voir que l'établissement bancaire a décidé d'accompagner les entreprises qui exercent également dans l'immobilier. Il espère toutefois que cet accompagnement se fera en collaboration avec l'État .marie- ange akpa