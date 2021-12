Cote d'Ivoire: Métiers d'avenir - Des lycéennes sensibilisées à s'orienter vers les sciences

En lien avec les axes 4, 5 et 8 des Objectifs pour le développement durable (Odd) et dans le cadre de leur responsabilité sociétale, Junior Achievement Côte d'Ivoire et Général électrique ont décidé d'aiguiser l'appétit des jeunes filles des lycées et collèges sur les Sciences, les technologies, l'électronique et les mathématiques (Stem). Ils ont, sur cette base, organisé le 14 décembre, à l'espace Latrille Events aux Deux-Plateaux, un projet pilote dénommé " Girls in Stem ". Un évènement d'information sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, afin d'amener les apprenantes des établissements d'enseignement pour jeunes filles, notamment le lycée Jeunes filles de Yopougon, Mamie Faitai de Bingerville et Sainte-Marie de Cocody, à s'y intéresser et à connaître leurs opportunités d'emplois.

Pour la représentante de Junior Achievement Côte d'Ivoire, Isabelle Jenny, l'objectif du projet est d'amener et d'inspirer les jeunes filles à s'orienter vers les matières liées aux Stem. Revenant sur le projet, elle précise qu'il vise, à long terme, d'autonomiser cent jeunes filles des lycées et collèges âgées de 14 à 18 ans en les suivant jusqu'à la fin de leur cursus. Et également à élargir les opportunités d'emplois qui s'offrent à elles. Toujours selon Isabelle Jenny, Junior Achievement, présente dans de nombreux pays du monde entier, est très sensible à l'autonomisation des jeunes et à l'innovation. C'est pourquoi, en décembre 2019, quelques mois après le lancement de ses activités, l'organisation a, entre autres accompagné des jeunes porteurs de projets dans leur réalisation.

Au nom de Général électrique, Eric Amoussouga, Président directeur général pour l'Afrique francophone, dira que ce projet est cher à son organisation qui a un penchant pour la promotion de la jeunesse et surtout pour la femme. En s'associant à cette activité, sa structure veut ouvrir les lycéennes et collégiennes sur les projets d'avenir, des projets porteurs. " Vu que la population de l'Afrique va doubler d'ici 2050, nous devons assurer la relève dans la recherche et c'est par les sciences que nous parviendrons à réussir ce défi ", a-t-il indiqué. Avant de préciser que vu cette forte démographie, les besoins en énergie et autres se verront aussi multipliés, d'où, l'intérêt pour les Stem. " Nous vous ferons connaître ces métiers d'avenir au cours d'une visite dans plusieurs entreprises pour vous permettre de les voir de plus près et vous motiver afin que, les années à venir, une dizaine d'entre vous nous remplace ", souhaite-t-il.

Quant à Honora Boua, directeur général d'Azito Om, il dira que cet évènement est une opportunité pour les jeunes filles, appelées à assurer la relève, de faire un bond en avant pour un équilibre de l'humanité. Parce que permettre à une femme de se développer, c'est permettre à une société de prospérer.