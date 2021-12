Afrique: 3ème sommet Turquie - Félix Tshisekedi attendu à Istanbul !

Sans repos, ni répit, Félix Tshisekedi est toujours au front. Après son adresse à la nation, le 13 décembre dernier, le revoici au-devant de la scène internationale. Dès demain, il sera à Istanbul, capitale de la Turquie, où il participera aux assises du 3ème sommet Turco-africain, prévues du 17 au 18 décembre 2021.

Double brassard...

Sous sa double casquette de Président de l'Union Africaine et, en même temps, de Président de la RD. Congo, il y aura un rôle ainsi qu'une place prépondérante dans le déroulement de ce Forum dont la portée sur le plan de resserrement des liens commerciaux et économiques est, naturellement, d'une importance stratégique.

A la tête d'un pays en quête d'ouverture pour réaliser, par exemple, toute l'avalanche projets envisagés dans le cadre de la relance de l'économie congolaise, la lutte contre le chômage et l'inépuisable combat de libération sociale du peuple congolais du marasme et de la misère devenus indicibles, Félix Tshisekedi qui, en plus, est face à des multiples défis sécuritaires et politiques, n'a pas à lésiner sur les moyens à utiliser pour rencontrer, grâce au concours des partenaires bi et multilatéraux, des préoccupations sociales sans lesquelles, son ambitieuse vision de l'Union sacrée ou, même, celle de l'alternance démocratique n'auraient été qu'un souhait prosaïque ou, à tout le moins, un pur leurre.

Ainsi qu'il l'a dit et répété dans son dernier discours devant les deux Chambres du Parlement réunies, le même lundi 13 décembre, au Palais du Peuple, à Lingwala, la multiplicité des voyages, pour autant qu'ils peuvent lui permettre d'engranger des avantages probants, n'est qu'une démarche plausible et encourageante.

Dans le cas d'espèce, ce Forum, le troisième du genre pour la conclusion du partenariat gagnant-gagnant entre la Turquie et l'Afrique, constitue une occasion exceptionnelle et, à la limite, une chance inouïe, pour vendre autrement l'image de la RD. Congo, étaler ses potentialités et mobiliser les investisseurs, venus du monde entier, pour la remise sur les rails de tous les créneaux susceptibles de la faire avancer RD. Congo, en dépit du contexte maussade caractérisé notamment, par la prévalence de la pandémie à Covid-19 et de tous ses effets corolaires aux conséquences prévisibles.

Istanbul, la nouvelle perche

La ville d'Istanbul, capitale économique de la Turquie, accueillera du 17 au 18 décembre 2021, le 3ème sommet du partenariat Turquie- Afrique.

L'événement aura lieu au Palais des Congrès d'Istanbul et sera marqué par des entretiens bilatéraux et un déjeuner de travail consacré aux investissements. Le but visé, dans cette démarche, consiste notamment, à resserrer les liens politiques et commerciaux tissés depuis plus de vingt ans.

La lutte contre le terrorisme en Afrique sera également au centre de discussions, lors de ces assises.

La voix de l'Afrique et porte-étendard de la RDC

Invité par M. Recep Tayyip Erdogan, le Président turc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président en exercice de l'Union africaine et Président de la RD. Congo, y compris plusieurs autres Chefs d'Etat et de gouvernements africains, y prendront part.

La Turquie ayant été déclarée " partenaire stratégique " de l'Union africaine au cours d'un sommet de l'organisation panafricaine en 2008, s'inscrit dans le principe de la coopération " gagnant-gagnant " dans ses relations commerciales et économiques avec l'Afrique.

Volume commercial croissant

Ainsi, le volume commercial bilatéral turco-africain qui était de 5,4 milliards de dollars en 2003, a dépassé les 25 milliards de dollars en 2020, malgré les effets négatifs de la pandémie à Covid-19.

Les forums d'affaires et d'économie jouent un rôle important dans le développement des relations commerciales et économiques.

Les deux premiers forums Turquie-Afrique ont été réalisés en 2016 et 2018 à Istanbul.

En marge de ce sommet, une réunion ministérielle se tiendra dans le but de discuter des moyens d'approfondir les relations commerciales et économiques.

Cette session accueillera mille entrepreneurs turcs et africains. Ces derniers auront également l'occasion de tenir des réunions privées.