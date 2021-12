Congo-Kinshasa: 4ème vague de Covid-19 ou grippe saisonnière - Jean-Jacques Muyembe appelle la population à se faire dépister et à observer les mesures barrières

Quelques jours après l'annonce officielle de la 4ème vague et du renforcement des mesures de prévention pour lutter contre la pandémie à coronavirus par les autorités du pays, le Comité Multisectoriel de Lutte contre le Covid-19 constate la montée exponentielle des cas tant à Kinshasa que dans toutes les autres provinces de la République Démocratique du Congo.

Cette montée des cas de la grippe saisonnière qui est l'un des symptômes qui apparaissent chez la personne qui est atteinte du coronavirus n'est pas une simple grippe comme le disent plusieurs personnes, mais plutôt des signes qui demandent le test TDR. Comment comprendre la situation et quelles sont les précautions prises pour freiner la propagation des cas de Covid-19 et de la grippe en cours ? Voilà les sujets abordés par le Docteur Jean-Jacques Muyembe, au cours d'un point de presse organisé le mercredi 15 décembre 2021, sous l'initiative du Comité de Risque et Engagement Communautaire (CREC), qui a lancé un appel à la vaccination, à l'intention de toutes les personnes qui trainent encore pour se faire vacciner.

Devant les journalistes venus nombreux avoir des nouvelles sur l'évolution de la pandémie à coronavirus en RDC, le Professeur Jean Jacques Muyembe a appelé tout le monde à la prudence car, a-t-il révélé, la 4ème vague, qui est actuellement en RDC est plus dangereuse et contamine plus rapidement, même les enfants. Pour y faire face, il a insisté sur l'observance scrupuleuse des gestes barrières édictés par les autorités. Très particulièrement, il a invité les responsables des établissements scolaires et universitaires à veiller sur cette riposte.

"Nous devons être vigilants en respectant les gestes barrières. Mais, restons attentifs comme nous le faisons jusqu'à présent, en nous faisant vacciner pour avoir une immunité collective le plus rapidement possible. Nous annonçons maintenant que cette 4ème vague commence à monter à une grande vitesse plus que même la 3ème et la 2ème vague que nous avons déjà connues dans ce pays, parce que, le nombre de cas ne fait qu'augmenter au jour le jour et nous avons atteint à peu près ce qui s'est passé au début de la 3ème vague, avec plus de milles (1000) cas en moyenne par semaine. Nous pensons qu'avec les menaces que nous avons actuellement avec la grippe saisonnière qui chez nous apparait souvent dans les saisons chaudes comme novembre, décembre, et même janvier se sont les symptômes de cette pandémie et nous demandons à la population de ne pas prendre n'importe quel médicament sans dose mais plutôt, d'aller se faire dépister gratuitement dans un centre Covid-19 le plus proche", a-t-il prévenu.

Quant à l'attitude que la population peut adopter pour éviter de contracter cette grippe saisonnière, le professeur Jean-Jacques Muyembe a annoncé que l'attitude requise est de voir son médecin face à tous ces symptômes afin qu'un avis médical soit donné et qu'une prise en charge thérapeutique appropriée soit assurée. Face à toute grippe, les mesures de prévention se rencontrent, également le strict respect des gestes barrières, car a-t-il souligné, la transmission se fait par voie respiratoire.

"Aussi, en même temps que la recrudescence des cas de grippe saisonnière est observée en RDC, il faudrait faire le diagnostic différentiel avec les symptômes de la Covid-19. D'où, la population est invitée à se faire tester régulièrement devant toute toux associée ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées à l'aide des tests rapides pour en savoir beaucoup plus si c'est la grippe saisonnière ou la covid-19", a ajouté le Dr Muyembe.

"Le Ministre de l'EPST doit veiller pour que les gestes barrières soient respectés dans les écoles, d'autant plus que maintenant la maladie est en train de se transmettre de l'adulte à l'enfant, voilà pourquoi nous devons prendre des mesures à ce niveau pour savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on pourra détecter un cas dans une école pour empêcher que le virus ne puisse se rependre dans toute l'école", a-t-il interpelé les Ministres de l'ESU, de l'EPST ainsi que celui des transports afin de limiter au maximum le risque de propagation du coronavirus.

Dans le souci de faire taire les doutes dans l'opinion publique sur la problématique du vaccin, Dr. Muyembe a clairement dit qu'il appartient à chaque congolais d'opérer son choix sur les cinq vaccins dont dispose le pays actuellement notamment, Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Sinovax et Johnson-Johnson. Il a, ainsi, indiqué que tous ces vaccins sont efficaces pour lutter contre le Coronavirus.