Afrique de l'Ouest: Assises nationales de la refondation au Mali - Les discussions arrivent au niveau des districts

Les Assises nationales de la refondation entrent dans leur deuxième phase. Après la phase communale la semaine dernière, c'était au tour des cercles et du district de Bamako d'entamer les travaux de concertations ces derniers jours. Autorités traditionnelles, sociétés civiles, représentant des corporations de la police, de la justice, ou de l'armée étaient donc réunis pour débattre au centre Aoua Keita pour le compte de la commune 3 de Bamako.

À la porte d'une salle de réunion du centre Aoua Keita, Mahamadou Kouyaté est tout sourire. Conseiller municipal, il a été désigné président du comité d'organisation des Assises nationales de la refondation pour sa commune : " Au départ, on avait tablé sur 100 personnes, mais aujourd'hui, on est à plus de 200 personnes. "

Séparés en deux groupes, les personnalités présentes sont invitées à se prononcer sur 13 thématiques. Au fil de la journée, des propositions sur les questions de défense, de justice et de gestion de l'État, sont avancés.

Dans sa prise de parole Samba Traoré pourtant membre du groupement MC-ATT (Mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence) fustige le trop grand nombre d'organisations politiques, estimé à plus d'une centaine dans le pays : " si vous n'avez pas participé deux fois à une élection présidentielle, législative ou communal, ou si vous n'avez pas eu des élus, là on va vous retirer votre titre de parti politique et vous serez comme une association, c'est très simple. "

Les débats s'essoufflent avec l'arrivée de la nuit. Moment choisis par Mamadou Kamory Keïta pour quitter la réunion : " Nous avons un problème d'expert par rapport aux différentes thématiques, aussi cela nous prend beaucoup de temps de nous entendre les termes de références, regrette Mamadou Kamory Keïta. Sinon nous avons le souci de rendre quelque chose de potable qui pourrait nous sortir de cette crise que le Mali connait. "

Ce jeudi, il l'affirme, il sera de retour dans cette même salle. Pour à son niveau porter des propositions sur la thématique de la santé.