Maroc: La Bibliographie sélective du Sahara marocain braque les projecteurs sur l'histoire d'une région avec son présent prospère et son futur prometteur

Rabat — La Bibliographie sélective du Sahara marocain, éditée par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), jette la lumière sur tous les aspects de l'histoire d'une région avec son présent prospère et son futur prometteur.

Ce document qui inclut différents supports (papier et numérique), se compose de cinq tomes et répertorie tous les ouvrages, parus au Maroc ou ailleurs et publiés dans toutes les langues vivantes au sujet du Sahara récupéré.

Il s'inscrit également dans le cadre des missions de la BNRM visant la conservation du fond documentaire marocain et son rôle dans la préservation de la mémoire nationale.

Les cinq tomes s'imprègnent des ouvrages publiés qu'ils soient disponibles, rares ou disparus, ainsi que des magazines et des journaux, et se répertorient en supports papier et numérique, englobant toutes les revues spécialisées dans les sciences exactes, les sciences humaines et sociales.

Le directeur de la BNRM, Mohamed El Ferrane a d'emblée fait savoir que depuis environ un demi-siècle, l'événement historique de la Marche verte fait l'objet d'une production prolifique, diversifiée et multidimensionnelle de recherches et d'études qui se sont penchées soigneusement sur la question nationale à tous les niveaux notamment politique, économique et social.

Cet intérêt ne s'est pas limité aux chercheurs marocains, mais a également touché les académiciens étrangers, en plus des centres de recherche nationaux et internationaux qui ont mis au point des travaux de groupe dans un cadre de recherche académique et d'études sur le terrain, a-t-il souligné, ajoutant que ces études menées ont enrichi les bibliothèques marocaines et nourri les chercheurs et individus intéressés par le sujet, grâce à une riche matière scientifique et des vérités de terrain précises, qui ont jeté la lumière sur tous les aspects de l'histoire du Sahara marocain, son présent prospère et son futur prometteur.

Partant de ce constat, poursuit M. El Ferrane, la BNRM s'est consentie à éditer sur supports papier et numérique une Bibliographie sélective du Sahara marocain qu englobe toutes les productions internationales sur ce sujet, dans toutes les langues et à travers le monde entier.

Il a également relevé que cet ouvrage qui émane d'une conscience de la grande importance de cette Bibliographie dans la collecte, le traitement, la conservation et la promotion des fonds documentaires nationaux, servira de référence pour les chercheurs marocains et étrangers "pour mener à bien leurs projets d'études dans les plus brefs délais et avec le moindre effort possible".

Cette publication a fait en sorte d'inclure tous les ouvrages qui ont traité des aspect du Sahara marocain, que ce soit après sa récupération en 1975 ou antérieurement, sur la base d'écrits remontant au début du siècle dernier et édités par des personnalités politiques ou militaires et des chercheurs en biologie, géologie, climat ou encore tout ce qui a trait aux sciences humaines telles que l'histoire, la géographie, les relations internationales, la sociologie, l'anthropologie, la littérature, la linguistique et d'autres sciences et disciplines, a-t-il noté.

"Nous avons constaté une production dont la fréquence augmente et l'éventail des domaines traités s'élargit avec des perceptions qui se recoupent souvent tant au niveau national que sur le plan de la production étrangère dans les langues arabe, française, espagnole, anglaise et autres", a-t-il dit.

Selon le responsable, ce travail est le fruit de la conjugaison des efforts de toutes les équipes de la BNRM, consentis deux années durant, "au cours desquelles nous avons pu glaner un capital important d'ouvrages et de documents (papier et numériques) que nous allons veiller à regrouper pour faciliter la tâche aux chercheurs et académiciens.

La BNRM avait présenté, en novembre dernier à Rabat, la Bibliographie sélective sur le Sahara marocain, à l'occasion de la célébration du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche verte, rappelle-t-on.