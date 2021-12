Cote d'Ivoire: Conseil régional de la Nawa - Plus de 3 milliards de FCfa de budget en 2022, priorité l'éducation

Le Conseil régional de la Nawa a tenu sa 3e session ordinaire de l'année, le 11 décembre 2021, à Soubré, chef-lieu de la région.

Présidée par le 2e vice-président du conseil, Didier Lohoury Gbogou, cette réunion statutaire a essentiellement porté sur les questions budgétaires régissant le fonctionnement et les investissements dans la région.

En effet, le projet de budget global primitif de l'année 2022 s'élève exactement à 3 996 155 000 FCfa. Ce budget est en hausse de 21,88% par rapport à celui de cette année 2021. Aussi, a-t-il précisé, les dépenses prioritaires en 2022 seront allouées à l'éducation et la santé soit 65,09% du budget d'investissement répartis dans les quatre départements de la Nawa. Mais l'éducation à elle seule prendra 46% de ce budget d'investissement qui s'élève à 3 082 528 000 FCfa.

Selon le vice-président Didier Lohoury, la définition de ces secteurs prioritaires entre dans la politique d'amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé pour tous initiée par le Conseil régional sous l'impulsion de son président, le ministre Alain-Richard Donwahi. Aussi, ces investissements se révèlent être primordial conformément aux aspirations du gouvernement ivoirien.

Les conseillers régionaux ont aussi parlé de la convention de partenariat entre le Conseil régional et Bmi-Finances, une structure d'accompagnement dans la collecte des taxes. Cette initiative émane du président de région et vise à collecter de façon électronique des recettes et taxes régionales.

Ainsi, avec la rétrocession de certaines recettes et taxes par l'Etat, il estime que si celles-ci sont bien recouvrées, le Conseil régional de la Nawa aura encore plus de moyens pour financer ses projets de développement. Les conseillers régionaux ont salué cette nouvelle stratégie de recouvrement prévue dans la Nawa et ont adopté les prévisions budgétaires pour l'exercice 2022.

Notons que ce budget primitif 2022 a été élaboré conformément au programme triennal 2022-2024 qui a été adopté le 30 juillet, à l'issue de la 2e session ordinaire du Conseil régional.