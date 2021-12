Afrique: CAN 2021 - Le Cameroun est prêt à une compétition sans Covid-19

Le Ministre camerounais de la santé, prend à contre-pied ceux poussent à annuler la CAN 2021. Les autorités camerounaises prévoient des directives sanitaires pour le tournoi.

La CAN 2021 qui avait déjà été reportée d'une année à cause de la crise du Covid-19, pourrait donc être cette fois ci complètement annulée, selon les informations de RMC Sports. Alors que les préparatifs se poursuivent, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a tenu mardi plusieurs réunions avec des responsables camerounais, dont le ministre des Sports, le professeur Narcise Mouelle Kombi, et le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.

Dans un tweet fait ce mercredi, Manaouda Malachie, informe que la courbe du Covid-19 est en forte baisse au pays des Lions Indomptables. " La courbe de la Covid-19 est en forte baisse au Cameroun. Une Coupe d'Afrique des Nations de Football sans Covid-19 est donc garantie. Vaccinons-nous massivement et testons-nous gratuitement et le tout est joué ", a confié le Ministre de la Santé.

C'est que les clubs européens et leur confédération, l'UEFA, poussent fortement pour l'annulation du tournoi phare de l'Afrique. Ce tournoi génère des revenus très importants pour l'instance et ses associations membres. La CAF reste cependant optimiste quant à la poursuite de la CAN 2021 comme prévu et a exhorté le Cameroun à accélérer ses préparatifs afin de s'assurer que tout soit en place pour l'ouverture de la compétition.