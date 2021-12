Afrique: CAN 2021 - Didier Ovono veut être de la fête au Cameroun avec les Panthères du Gabon

Cadre historique des Panthères du Gabon, Didier Ovono aimerait être de la partie au Cameroun pour la CAN 2021.

Didier Ovono n'a pas perdu espoir de disputer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 avec le Gabon. A quelques jours de la publication des listes des sélections pour la CAN 2021, le gardien de but n'envisage rien d'autre qu'être présent au pays des Lions Indomptables. " Tout est possible ! C'est la beauté de ce sport. Par rapport à ma carrière, je dis toujours qu'une Ferrari de 1960 coûte plus chère qu'une Ferrari actuelle. Tu comprends ce que je veux dire ! À ce poste, si vous combinez l'expérience et le talent, vous pouvez jouer encore longtemps ", a déclaré le gardien dans une interview accordée à sofoot.com.

Actuel pensionnaire de Foyer Trélazé (D6 française), Ovono cumule 150 sélections avec le Gabon: "Là je suis à Trélazé, demain je peux être dans le vestiaire avec Aubameyang. Pourquoi ne peut-on pas rêver si on se donne les moyens ?", dit-il. Une lueur d'espoir subsiste quand même. Surtout que le sélectionneur national du Gabon avait fait le déplacement en France pour discuter avec l'ancien capitaine des "Panthères". "Je suis d'une nature optimiste. Si le sélectionneur a jugé bon de faire le déplacement pour discuter avec moi, c'est que dans sa tête, il a un minimum de considération. Il y a une possibilité que je sois appelé. J'ai préparé ma famille à l'éventualité d'être à la CAN", a conclu Didier Ovono.