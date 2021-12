Congo-Kinshasa: Forum sur l'entrepreneuriat féminin/REPAFE - les Femmes de Lualaba s'engagent pour le dynamisme et le leadership féminin

A l'issue du Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED), qui a débuté le mardi 14 décembre dernier, au fleuve Congo hôtel, auquel prennent part différentes femmes de la République Démocratique du Congo, représentées province par province, pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, un corpus de femmes de Lualaba engagées dans cette lutte, s'est confiée à la presse pour parler de leurs produits, fruits de leurs travaux champêtres, un bon exemple de l'entrepreneuriat féminin réussi.

Ces femmes Lualabaises réunies au sein du Réseau pour l'autonomisation et le leadership pour l'excellence, (REPAFE), prônent l'autonomisation de la femme congolaise pour le leadership et l'excellence à travers cinq outils de prédilection qui, selon elles, sont gages pour une femme dynamique et rayonnante en République Démocratique du Congo. Ces outils sont : Information, formation, plaidoyer, réseautage et coaching.

L'objectif phare dudit forum est de former la femme congolaise, lui faire comprendre les enjeux de l'ère pour l'inciter à devenir autonome, se basant sur l'entrepreneuriat qui s'assoit sur les travaux tels que les champs, la transformation, etc. Ces femmes s'engagent à faire de l'agriculture un deuxième secteur dans la province de Lualaba. "Ce forum sur l'entrepreneuriat féminin intervient pour stimuler la femme congolaise à se lancer dans les affaires pour non seulement une auto-prise en charge mais aussi et surtout pour contribuer au développement du pays en général.

Nous voulons faire de l'agriculture le deuxième secteur vital après les mines. Toutes les femmes Lualabaises, précisément de la ville de Kolwezi doivent toucher à la terre, même si elles travaillent au bureau. Nous faisons tout ça en prévision de l'après mines, lorsque ceux-ci vont disparaitre, la province de Lualaba n'aura pas des difficultés économiques parce que nos champs seront là ", a dit Yvette Tshikuta, membre de la REPAFE. Elle a, en outre, présenté les différents produits qui proviennent de Lualaba, tout en appelant les kinois de venir visiter leur stand au Fleuve Congo Hôtel dans le cadre de ce forum.

Pour montrer un exemple plus pratique, ces lualabaises ont présenté les produits issus de leur entrepreneuriat, qui est basé sur les travaux champêtres et de transformation. Parmi ces produits, il y a eu : les poissons secs de Sandowa, le riz de Dilolo, le Sésame de Kapanga, Mutshatsha, les champignons, pour ne citer que ceux-là. Elles ont également recommandé à la population d'acheter ces produits pour non seulement soutenir l'entrepreneuriat féminin, mais surtout pour leur qualité bio, conseillée pour la bonne santé.

Dans un autre stand présent dans ce forum, Ngo Nsoga Fidèle, femme entrepreneure qui a participé à ce forum a présenté son produit bio-naturel "Chapemma", fait à base de la poudre de Baobab. Ces produits l'on peut facilement les retrouver dans le supermarché Mabele Coop situé sur Huilerie à quelques mètres du Rond-point.