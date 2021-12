Congo-Kinshasa: Promotion de la culture congolaise - La Rumba Congolaise enfin inscrite sur la liste du patrimoine mondial

"La culture est la force d'une nation, elle est aussi son identité", dit-on.

C'est pourquoi, l'Unesco vient d'inscrire le mardi 14 décembre 2021, la Rumba Congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une fierté et un mérite pour ce style de musique qui a sillonné dans toute la planète.

Pour une brève histoire, la Rumba Congolaise est un style de musique à la rythmique d'origine Cubaine, qui, peu à peu, a connu des modifications en s'installant en République Démocratique du Congo et la République du Congo. Grâce à ces deux pays, la musique dite Rumba est de plus en plus forte et rayonnante. La musique est non seulement un simple art mais aussi et surtout une expression, un langage et un canal par lequel on véhicule le message et pourrait-on dire, c'est le meilleur des moyens pour la commination, de par son côté attractif et rigide.

Parmi les musiciens de prouesse qui ont disséminé la Rumba Congolaise dans d'autres sphères, on peut voir : Wendo Kolosoy, Madilu Système, Simaro Lutumba, Pepe Kale, Franco Luambo, Tabu Ley, Mpongo Love, Koffi Olomide, Papa Wemba, JB Mpiana, Ferre Gola et beaucoup d'autres...