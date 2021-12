Congo-Kinshasa: Amélioration de la desserte en eau et en électricité - Olivier Mwenze promet de mener des actions à court terme

Un montant de 18 millions de dollars américains devra être décaissé par le gouvernement pour améliorer la desserte en eau et en électricité dans la ville-province de Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo pendant la période des festivités.

Cette déclaration a été faite par le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Olivier Mwenze Mukaleng, au sortir d'une réunion tenue le mardi dernier avec le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde. C'est un soutien de l'exécutif national pour le décaissement de ce fonds.

"Nous avons pensé au niveau du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, qu'il y a des actions que nous pouvons mener très rapidement sur courts termes afin d'améliorer la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa. C'est un travail qui a débuté il y a plusieurs semaines, un travail que nous avons élaboré avec les experts de la REGIDESO et de la SNEL, pour identifier les zones où on peut, nous, en tant que gouvernement, apporter une aide financière afin d'avoir cette action qui va permettre d'améliorer la desserte en eau et en électricité dans la ville de Kinshasa.

Et donc c'est une décision qui a été prise et qui a été approuvée en Conseil des ministres. Nous avons le soutien du gouvernement pour un décaissement d'environ 18 millions de dollars américains pour améliorer la desserte en eau et en électricité pour les Kinois dans un court moment, c'est-à-dire, dans environ un mois ", a-t-il dit à la presse.

A en croire le Ministre Olivier Mwenze, d'ici la fin du mois de décembre, les kinois devront déjà voir des améliorations dans certains quartiers de la ville de Kinshasa.