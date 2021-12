Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Un atelier ouvert sur la politique d'aménagement du territoire

La campagne de vulgarisation de la Politique nationale de l'aménagement du territoire (Pnat) se déroule sans ambages à travers le pays. Le 15 décembre, elle s'est poursuivie à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, impliquant plusieurs parties prenantes.

L'ouverture de l'atelier a été présidée par le directeur de cabinet du ministre provincial chargé des Infrastructures et Travaux publics du Sud-Kivu, Charles Buhendwa Mudaha. Il a salué sa tenue, indiquant qu'il sinscrit dans le strict respect du processus de la réforme engagé depuis 2018. Après son adoption en Conseil des ministres le 3 juillet 2020, a t-il fait savoir, la Pnat, qui constitue un outil de développement harmonieux du pays, est dans sa phase de vulgarisation.

Charles Buhendwa Mudaha a laissé entendre que la mise en œuvre de la Pnat va résoudre "beaucoup des méfaits constatés aujourdhui dans la gestion de l'espace physique de notre pays. Cest ainsi que sa vulgarisation doit être de mise, afin de permettre à toute la population de s'en approprier".

Le directeur de cabinet a remercié le ministre dEtat en charge de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, pour son engagement à matérialiser la vision du chef de l'Etat qui met au centre de la gouvernance le bien-être de la population à travers l'aménagement du territoire national. Charles Buhendwa Mudaha a émis le vœu que les participants à cet atelier comprennent très bien les concepts aménagement du territoire et les objectifs, d'une part, et s'impliquent dans le processus de la réforme et dans l'élaboration des autres outils de mise en oeuvre de l'aménagement du territoire, à savoir le Schéma national de l'aménagement du territoire, et les plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire, d'autre part.

Se montrant optimiste dans la poursuite de la réforme de l'aménagement du territoire, il croit qu'àpres la vulgarisation de la Pnat, viendra la loi déjà examinée par la Commission aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'Assemblée nationale.

"Après cette étape, viendra la phase de la vulgarisation de la loi sur l'aménagement du territoire, un autre outil de planification très important pour le développement de notre pays", a fait savoir Charles Buhendwa Mudaha.

Durant cet atelier, plusieurs thématiques seront expliquées aux participants, notamment l'historique de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, les attributions du ministère de l'Aménagement du territoire, le concept aménagement du territoire, l'économie de la Pnat, le processus de la réforme de l'aménagement du territoire...