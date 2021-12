Congo-Brazzaville: Pêche - Un atelier organisé sur la gestion des connaissances

Les acteurs impliqués dans le Projet de développement de la pêche et de l'aquaculture continentales (PD-PAC) ont pris part, le 16 décembre, à Brazzaville à un atelier d'apprentissage sur le partage des produits et leçons sur la gestion des savoirs dudit projet. L'objectif étant la présentation, la mise en valeur et la diffusion des connaissances en matière de bonnes pratiques et solutions innovantes.

Organisé dans le but d'échanger sur les différentes activités mises en œuvre par le projet, l'atelier visait, entre autres, à partager les principales conclusions et résultats issus du processus de capitalisation d'expériences menées dans le cadre de la gestion des savoirs du projet ; mettre en place un espace pour l'échange et l'inter-apprentissage autour des bonnes pratiques entre les champions locaux, les membres des groupements, les équipes techniques et enfin diffuser les meilleures pratiques, connaissances, approches et produits issus de l'implémentation du PD-PAC à travers la foire de savoirs.

L' activité s'est articulée sur plusieurs sessions de partage de notions et d'apprentissage entre pairs à travers l'utilisation de multiples outils en vue de diffuser et mettre en valeur les acquis du projet. " Cet atelier est à la fois technique et stratégique. A travers ses résultats, il va nourrir les politiques de développement rural de par ses expériences en termes de démarche, d'approche, d'analyse de l'environnement en vue de bâtir un futur meilleur. Intervenant au moment où le PD-PAC s'achève, ledit atelier est important car il permet de faire le point sur un ensemble de choses réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ", a déclaré Valantine Achancho, directeur pays et représentant des deux Congo au Fonds international de développement agricole (Fida),

Ouvrant les travaux, le conseiller à la Pêche au ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Dieudonné Kissekoua, s'est réjoui de la tenue de cet atelier. Les échanges sur la gestion des savoirs, a-t-il dit, aideront les différents acteurs à mieux appréhender les bonnes pratiques et solutions innovantes issues du projet. " La gestion des savoirs constitue un maillon important et un enjeu majeur pour les projets et programmes dedéveloppement rural afin d'accroître l'efficacité des actions mises en œuvre et de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires sur le terrain ", a-t-il indiqué.

Et d'ajouter : " Les projets financés par le Fida génèrent de nouveaux savoirs et sont dépositaires de connaissances utiles à la lutte contre la pauvreté et d'objectifs prioritaires du Fonds. Il est donc important que ces acquis soient capitalisés et partagés ". Initié par le PD-PAC, projet financé par le Fonds international de développement agricole en partenariat avec le gouvernement congolais, cet atelier a connu la participation d'une cinquantaine d'acteurs.