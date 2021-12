Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Fin de l'épidémie d'Ebola à Beni

Le Ministère de la Santé a animé une Conférence de presse pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur l'évolution du cas d'Ebola déclaré en terre ivoirienne depuis le samedi 14 Août 2021, cas importé par une jeune fille de 18 ans venue de la Guinée.

Enfin, la population de Béni, dans la province du Nord-Kivu, peut paisiblement vaquer à ses occupations. La ville vient d'être déclarée, le 16 decembre, débarassée désormais de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Toutefois, la surveillance épidémiologique doit être maintenue pour éviter une probable vague de cette maladie grave et mortelle.

C'est cours au d'une visioconférence que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a déclaré la fin de la treizième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la ville de Béni, au Nord-Kivu."En ce jeudi 16 décembre 2021, après quarante-deux jours de surveillance renforcée sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la treizième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré deux mois et neuf jours", a déclaré le ministre de la Santé.

Seule la zone de santé de Beni sur les dix-sept que compte l'antenne de Butembo, selon lui, a été affectée avec un total de trois aires de santé touchées sur dix-neuf. Un total de onze cas dont huit confirmés et trois probables a été notifié avec au total neuf décès, soit une létalité de 82 %. Sur les trois personnes sous traitement dans le Centre de traitement Ebola, un seul décès a été déploré, soit un taux de guérison de 66,7%. Cette résurgence, a poursuivi le ministre, a eu des particularités, à savoir plus de 50% de personnes affectées étaient des enfants de moins de 5 ans mais aussi la détection tardive liée à la grève du personnel de santé.

Risque permanent

Le Dr Jean-Jacques Mbungani a insisté sur le risque élevé de résurgence des épidémies de la maladie à virus Ebola qui reste permanent. Cela, a-t-il dit, doit servir de signal pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé en général et particulièrement autour des guéris, dont la province en compte plus d'un millier.

Toutefois, il a rassuré la population du Nord-Kivu qu"'une équipe continuera de soutenir le transfert des compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte. Ainsi, il leur est recommandé de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte et de surveillance à base communautaire afin de rester vigilant pendant toute la période de l'après épidémie de la maladie à virus Ebola"

Le ministre a rappelé que le pays continue à faire face à la pandémie de la covid-19. Et pour vaincre ce fléau, la population est conviée à respecter scrupuleusement les gestes " barrières " et à se faire vacciner.

Pour rappel, la République démocratique du Congo a connu, depuis le 8 octobre 2021, sa treizième épidémie d'Ebola. L'actuelle épidémie a sévi pour la troisième fois dans la province du Nord-Kivu après la douzième et dixième qui ont respectivement duré près de trois mois et deux ans. La plus récente est celle survenue dans la Zone de santé de Biena soit cinq mois avant cette treizième épidémie, toutes survenues dans un contexte d'expansion de la pandémie de la covid-19.