Congo-Kinshasa: L'OMS et la RDC envisagent un nouveau programme de coopération

Le programme de coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le quinquennat 2017-2021 étant arrivé à terme, le ministère de la Santé et l'agence onusienne viennent de lancer de nouvelles discussions pour le processus d'élaboration d'un nouveau programme pour la période allant de 2022 à 2026.

C'est par visioconférence que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé, le 15 décembre, les travaux du dialogue politique pour l'élaboration de la stratégie de coopération entre l'OMS et la RDC pour la période 2022-2026.

Dans son allocution d'ouverture, il a fixé l'opinion sur la raison d'être de ce dialogue. " Le programme de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé, pour la période 2017-2021, est arrivé à terme. Le processus d'élaboration d'un nouveau programme 2022-2026 est lancé en vue de faire avancer l'agenda de la Couverture santé universelle, pour laquelle le pays vient d'adopter, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'Etat, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, un plan stratégique pluriannuel pour que l'ensemble de la population de notre pays ait accès aux services et soins de santé de qualité et ce, sans que leurs coûts n'entraînent des difficultés financières dans le chef des bénéficiaires", a indiqué le ministre.

Jean-Jacques Mbungani Mbanda a aussi rappelé qu'en RDC, "le droit à la santé est garanti à tous par l'article 47 de la Constitution. De ce fait, la Couverture santé universelle est le moyen par lequel le chef de l'État a manifesté son engagement à assurer la santé pour tous, l'accès aux services et soins de santé de qualité pour toutes les catégories de la population".

Il a , en outre, souligné que le gouvernement s'emploie à traduire la vision du chef de l'Etat, sous-forme de politiques publiques avec des actions, mesures et stratégies concrètes destinées à atteindre les objectifs du Plan national stratégique pour le développement.

Des orientations précises

Le ministre de la Santé publique a donné aux participants à ce dialogue les orientations précises. "Comme pour toute planification stratégique, deux grandes orientations sont données à ces travaux, à savoir examiner avec les différentes parties prenantes à l'action sanitaire les résultats obtenus par le programme de coopération 2017-2021, et identifier les priorités et valider de manière participative et consensuelle le cadre de résultats et d'impact pour la période 2022-2026".

Il a conclu son propos en exprimant sa confiance sur l'expertise et les capacités des acteurs choisis pour mener, dans un temps record, cet exercise. Il a attiré l'attention de tous sur la responsabilité de doter le pays d'un programme de coopération pertinent et cohérent pour materialiser l'engagement du gouvernement d'avoir un État fort, prospère et solidaire, en marche vers son développement avec un système sanitaire qui sécurise sa population.