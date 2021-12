Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de près de 32 milliards FCFA de la capitalisation des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 31,81milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 16 décembre 2021.

Cette capitalisation est en effet passée de 5873,595 milliards de FCFA la veille à 5905,405 milliards de FCFA à la fin de la journée du 16 décembre.

Celle du marché obligataire s'est, pour sa part, repliée de 746 millions de FCFA, à 7059,429milliards de FCFA contre 7060,175 milliards de FCFA la veille.

De son côté, la valeur totale des transactions s'est repliée, s'établissant à 1,019 milliard de FCFA contre 31,034 milliards de FCFA la veille.

L 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a progressé de 0,43% à 148,37 points contre 147,74 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s'est rehaussé de 0,54% à 196,30 points contre 195,24 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 5 115 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 5 695 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 885 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 5,72% à 11 000 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 5,51% à 670 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 6 600 FCFA), BOA Mali (moins 1,94% à 1 520 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,80% à 4 900 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,70% à 5 200 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 1,57% à 6 595CFA).