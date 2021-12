Cote d'Ivoire: Actes d'incivisme sur les routes - Le Procureur de la République prévient qu'il va accentuer la répression

Dans un communiqué transmis à Fratmat.info, le Procureur de la République a déploré le nombre élevé de victimes d'acte d'incivisme. Dans le district d'Abidjan depuis le début de l'année en cours, 6379 accidents de la circulation ayant entrainé 222 décès et 8574 blessés dans le seul district d'Abidjan.

COMMUNIQUE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'ABIDJAN

Le Procureur de la République constate avec regret, une recrudescence des infractions routières et des actes d'incivisme sur les routes, depuis le début de ce mois de Décembre 2021.

Ces infractions et actes d'incivisme concernent particulièrement les cas de conduite en état d'ivresse, les excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores, et plus grave encore, des cas de conduite sans permis de conduire.

C'est le lieu pour le Procureur de la République de faire savoir qu'au triste bilan de ces actes récurrents d'inconduite, il a été dénombré depuis le début de l'année en cours, 6379 accidents de la circulation ayant entrainé 222 décès et 8574 blessés dans le seul district d'Abidjan.

Aussi voudrait-il, une fois de plus, en appeler à la prudence au volant, au sens de la responsabilité de chacun et surtout au strict respect du Code de la route.

Le Procureur de la République tient à indiquer que l'institution judiciaire continuera d'accentuer la répression contre les auteurs des infractions routières, qui endeuillent de nombreuses familles et causent d'importants dégâts matériels, sans possibilité pour ces derniers de bénéficier des mesures de clémence de Monsieur le Président de la République.

Par ailleurs, il voudrait rappeler aux uns et aux autres que la vidéo-verbalisation est entrée dans sa phase opérationnelle et que ce dispositif technique permet, même en l'absence physique d'agents de police sur les voies routières, de surveiller la circulation et ainsi d'identifier les contrevenants en temps réel pour leur faire subir la rigueur de la loi pénale.

Fait à Abidjan, le 16 Décembre 2021

Le Procureur de la République d'Abidjan