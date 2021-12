Afrique: Environnement/Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite - Le ministre Jean Luc Assi échange avec l'Ambassadeur Abdullah bin Hamad ALSOBAIEE

" Le ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Côte d'Ivoire, Jean Luc Assi a reçu, à son cabinet, à Abidjan-Plateau, le mardi 14 décembre 2021, l'Ambassadeur saoudien en Côte d'Ivoire, Abdullah bin Hamad Al- Subaie ", rapporte une dépêche de l'Agence saoudienne de presse (Spa). Les deux personnalités ont échangé sur la coopération et les investissements dans plusieurs domaines environnementaux. Et ce, dans le cadre de la lutte contre la désertification et l'érosion marine en République de Côte d'Ivoire.

Au cours de cette audience, les deux personnalités ont examiné les projets disponibles pour la coopération bilatérale par le biais du Fonds saoudien pour le développement, ainsi que des investissements privés.

C'est le lieu d'indiquer que l'Arabie Saoudite a lancé deux initiatives dans le cadre de l'environnement, et ce, pour le développement de la nature. A travers la plantation de 40 milliards d'arbre, l'Arabie Saoudite veut prendre toute sa part dans la protection et le développement de la terre et de la nature.

C'est à l'effet de prendre également sa responsabilité dans la lutte contre la crise climatique, Son Altesse Royale, Mohammed Bin Salman Bin Abdelaziz AL-SAUD, Prince Héritier et Vice-Président du Conseil des Ministres vient d'annoncer deux initiatives, " Initiative de l'Arabie Saoudite verte " et " Initiative du Moyen-Orient vert ". Cette initiative porte sur la plantation de 40 milliards d'arbres, considéré comme le plus grand programme de reboisement au monde.

Pour Son Altesse le Prince Héritier le Royaume, en tant que premier producteur mondial du pétrole, est pleinement conscient de sa part de responsabilité. Et agira pour diriger la prochaine ère verte. " L'Arabie Saoudite, à travers l'Initiative verte, travaillera pour faire augmenter le couvert végétal, à travers la plantation de plus de 10 milliards d'arbres, faire réduire les émissions de carbone, lutter contre la pollution et la dégradation des terres et préserver la vie dans la mer ", promet le prince héritier.

Et d'indiquer que le Royaume organisera un rassemblement régional, au cours du deuxième trimestre de l'année 2022, pour le lancement de " l'initiative du Moyen-Orient vert " et ce, en présence des partenaires internationaux.

Selon Son Altesse Royale Mohammed Bin Salman Bin Abdelaziz AL-SAUD, Prince Héritier, ces initiatives contribueront fortement à la réalisation des objectifs mondiaux. Et permettront de relever de nombreux défis environnementaux qui s'imposent à la région du Moyen-Orient.

A noter que ce sont environ " 13 milliards de dollars qui sont drainés chaque année par les tempêtes de sable dans la région. "