Cote d'Ivoire: Burida - Plus De 1,4 milliard à repartir aux artistes en décembre 2021

Un (1) milliard 400.423.299, c'est le montant qui sera reparti aux artistes en décembre 2021. L'information a été donnée par Mme Flore Ini Palenfo, directrice de la répartition, à l'occasion d'une conférence de presse, animée à cet effet, au Bureau ivoiriens du droit d'auteur (Burida), à Abidjan Cocody, le mercredi le 15 décembre 2021. Ce, dans le cadre des rencontres trimestrielles du Burida. Une initiative pour communiquer sur l'actualité des activités, des résultats des travaux de répartition des droits, et des statistiques qui portent aussi bien sur les droits d'auteur que sur les droits voisins.

A cette occasion Mme Flore Ini Palenfo, qui était accompagnée de M. Achy Alfred directeur des affaires financières et M. Koffi Kevin coordinateur qualité et Strate développement a indiqué que cette répartition concerne trois catégories à savoir les répartitions classiques, les répartitions audiovisuelles et les droits généraux. Concernant les répartitions classiques. Il s'agit des droits de reproductions mécaniques (Drm), les séances occasionnelles (So) et les Call ring back tones (Crbt). La deuxième concerne les droits à la Radiotélévision ivoirienne (Rti) et autres radios, les droits de canal+ et les droits de Startime. Soit un montant total de 1.333.914.204 Fcfa. Et enfin la troisième les droits généraux c'est-à-dire les espaces sonorisés. Notamment musique, audiovisuelle, littérature, arts dramatiques, arts visuels. Les montants totaux mis en répartition durant toute l'année 2021 c'est-à-dire droite en attente est : 21 088 052. Le reste du montant global est en attente de répartition, c'est-à-dire en réserve est : 45 421 243. Et les montants totaux mis en répartition de 2020 à décembre 2021 sont de 3.736.955.944 soit 1.949.244.501 pour l'année 2020 et 1.787.711.443 pour 2021.

Elle a indiqué qu'au bout de chaque répartition, les droits en attente seront payés. Selon elle les répartitions classiques ont lieux quatre fois par an au Burida.

Avant cette rencontre, une convention de partenariat a été signée entre trois structures étatiques. Il s'agit entre autres, de la mairie de Kolia, la mairie de Bocanda et la chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Ces trois entités représentées respectivement par leur maire et président Koné Karim Dotiémé, Kramo Kouassi et Bamba Kassoum ont à tous de rôle paraphé avec Ouattara Karim Directeur général du Burida. Selon le Directeur général Ouattara Karim, l'objectif est de prospecter pour l'identification et le recensement de tous les exploitants occasionnels et permanents des œuvres littéraires et artistiques faisant partie du répertoire du Burida. Il vise également à recouvrer des redevances de droit d'auteur et des droits voisins auprès d'exploitant occasionnels ou permanents des œuvres littéraires et artistiques. Ces élus du peuple et président ont salué cette belle initiative. Ils ont par ailleurs dit leur volonté à œuvrer pour consolider ce partenariat pour le bien-être des artistes, des éditeurs ainsi que des producteurs.