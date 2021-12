Gambie: Le Parti Démocratique Uni est convaincu que la Cour Suprême annulera les résultats de l'élection présidentielle du 4 Décembre

Le Parti Démocratique Uni (UDP) a procédé hier au dépôt d'une pétition à la Cour Suprême de la Gambie. Cette pétition réclame de la plus haute cour de justice du pays l'annulation du résultat de la récente élection présidentielle due à une multitude d'irrégularités.

Le Président Adama Barrow, du Parti National Populaire (NPP), est le répondant de cette pétition.

L'élection présidentielle du 4 Décembre a vu la victoire du Président sortant, Adama Barrow, avec 53.2% des suffrages exprimés, tandis que le Parti Démocratique Uni, qui conteste les résultats de l'élection, a obtenu 27% des suffrages exprimés.

Mr Borry D.S. Touray, le principal conseiller juridique du Parti Démocratique Uni, a exprimé sa ferme conviction que la Cour Suprême de la Gambie procèdera à l'annulation des résultats de l'élection présidentielle. Selon la pétition, l'élection a été semée de fraudes et de manipulations.

Nonobstant, les observateurs nationaux et internationaux ont déclaré que la récente élection présidentielle a été 'libre, équitable et transparente'.

En dépit des éloges et compliments dont le pays est l'objet pour l'organisation d'élections 'libres, équitables et transparentes', le conseiller juridique du Parti Démocratique Uni a déclaré : " Libre et équitable ne sont que des termes creux. " Avant d'ajouter : " Shakespeare a dit que ce qui est juste est mauvais et ce qui est mauvais est juste ".

A la question si son parti détenait suffisamment de preuves pour obtenir l'annulation des résultats de l'élection présidentielle par la Cour Suprême. A cette question, il a répondu : " Nous invitons la nation entière à venir assister aux délibérations du tribunal. "

Il lui a été demandé pourquoi la Commission Electorale Indépendante (IEC) ne fait pas partie des répondants de cette pétition. Il a déclaré: " La Commission Electorale Indépendante n'est pas adjointe à cette pétition pour l'instant. Nous sommes cependant aucunement satisfaits de la manière dont les élections ont été conduites par la Commission Electorale Indépendante " a-t-il affirmé, tout en déclinant l'opportunité d'éclairer le public davantage sur le sujet.

Mr Touray a exprimé sa ferme conviction que la Cour Suprême annulera les résultats de la Commission Electorale Indépendante, ajoutant que le décompte sur place des voix pourrait également faire l'objet de fraude et de manipulation.

Selon la pétition envoyée par le Parti Démocratique Uni à la Cour Suprême, l'élection présidentielle est invalide due à des pratiques frauduleuses employées par la Commission Electorale Indépendante lors de la campagne présidentielle contrairement à l'Article 116 de la Loi Electorale. Le Répondant et des membres de son parti sont accusés d'avoir procédé à l'achat et ont influencé, et ce, de manière déloyale et malhonnête, le vote des électeurs dans différentes régions du pays lors de la campagne présidentielle.

Le Parti Démocratique Uni (UDP) a également affirmé que le répondant et les membres de son parti ont procédé à la distribution d'une unité de fraisage dans plusieurs régions de la Gambie. Les villages de l'Upper River Région qui ont bénéficié de ces dons sont les suivants: Sarre Musa, Baniko, Sonkunda, Basse Layout, Misera, Birifu, Sare Mamadou, Basse T-Junction et Tambasandung. Le village de Kumbija a cependant bénéficié du don de 2 unités de fraisage.

Le parti a également déclaré que l'élection présidentielle a été invalidée et annulée par des pratiques malhonnêtes conformément à l'Article 116 de la Loi Electorale car le Répondant et des membres de son parti ont procédé à la distribution de dons financiers aux électeurs à travers le pays lors de la campagne électorale supervisée par la Commission Electorale Indépendante.

Le parti a déclaré que le Répondant a annoncé au cours d'un discours pendant la campagne électorale au mois de Novembre 2021 que les chefs de village dans tout le pays percevront un salaire de 3.000 dalasis par mois s'il remportait l'élection présidentielle, et ce, en vue d'inciter et d'encourager les chefs de village ainsi que les résidents de ces villages a lui accorder leurs voies.

L'élection présidentielle a été invalidée due à l'inclusion malhonnête et frauduleuse de personnes de nationalité étrangère (ressortissants de pays voisins qui résident dans le pays) dans la liste électorale dans toutes les régions du pays. Cette inclusion a été opérée à l'insu du pétitionnaire qui ne s'en est rendu compte que lorsque l'apparition d'un nombre important de non-Gambiens a été dénoncée pendant et après l'élection présidentielle. La preuve de l'inclusion de ces ressortissants étrangers sur la liste électorale sera présentée lors des délibérations du tribunal.

Le pétitionnaire réclame la liste électorale complète de l'élection présidentielle 2021, les résultats complets de l'élection présidentielle 2021, et cherchera à obtenir de l'Honorable Cour une injonction contraignant la Commission Electorale Indépendante à produire sa fiche de données ainsi que les documents et dossiers pertinents.

Réactions des partisans de partis politiques suite à la victoire du Président Barrow à l'élection présidentielle