Sénégal: Equité sociale et territoriale - Samba Ndiobène Ka prône l'accélération de la mise en œuvre du Pudc, du Puma et du Promovilles

Le Ministre du Développement Communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, a plaidé jeudi l'accélération des réalisations du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), du Programme de modernisation des villes (Promovilles) et du Programme d'urgence de modernisation des axes routiers (Puma) et l'optimisation de leurs impacts sur la vie des citoyens.

Présidant jeudi la septième session du Comité de pilotage unique des programmes nationaux (Copil), le Ministre du Développement Communautaire, de l'Equité sociale et territoriale a demandé l'accélération de la mise en œuvre du Pudc, du Promovilles et du Puma surtout en cette période de crise sanitaire. " Nous sommes interpellés sur l'urgence de prendre des mesures permettant le renforcement et l'accélération des réalisations des programmes, surtout dans un contexte de pandémie inédite ", a notamment déclaré Samba Ndiobène Ka, rappelant, dans la foulée, que la Covid-19, au-delà du défi sanitaire qu'elle pose, a engendré des conséquences économiques, sociales et politiques de grande ampleur.

" Elle frappe, toutefois, plus gravement les populations pauvres et vulnérables, amplifiant les inégalités sociales et mettant à nu la fragilité de cette catégorie de population. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire d'accélérer les réalisations des programmes d'équité et veiller à optimiser leurs impacts sur la vie des citoyens ", a ajouté Samba Diogène Ka, lors de cette rencontre de bilan et de réflexion stratégique autour de l'état d'exécution de ces programmes.

Pour lui, ceux-ci constituent des leviers sûrs au processus d'émancipation des espaces communautaires et leur mise en œuvre nécessite des actions concertées qui aboutissent également au mieux-être social des populations. A ce titre, le ministre a appelé les membres du Copil " à apporter sans réserve vos contributions, suggestions et recommandations qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs assignés ".

" Appréciations positives " du Président Macky Sall

M. Ka a, par ailleurs, souligné, pour s'en réjouir, " la constance des efforts remarquables que le Gouvernement ne cesse de déployer pour la mise en œuvre diligente des programmes d'équité ". Car, selon lui, sur un budget global de 60,6 milliards Fcfa pour le Pudc, les ressources internes représentent 25 milliards FCfa dont 20 milliards pour le projet électrification de 2000 villages et 5 milliards FCfa au titre du Budget consolidé d'investissement (Bci).

Concernant le Promovilles, dit-il, le budget 2022 s'élève à 59,6 milliards F.CFA avec 18,6 milliards provenant des ressources internes dont 4,2 milliards pour le programme " xëyu Ndaw ňi " et 7 milliards au titre du Bci. Enfin, d'après toujours le Ministre, 5,2 milliards FCfa sont alloués au Puma dans le cadre de la loi de Finances 2022.

Samba Ndiobène Ka a également relevé au cours de cette rencontre " les appréciations positives " du Président Macky Sall sur les performances des programmes d'équité territoriale et la qualité de leur coordination. " À travers une correspondance du 19 novembre 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République nous exhorte au maintien de la dynamique de performance et ce, en mettant l'accent, d'une part, sur l'amélioration de la synergie des actions des programmes, d'autre part, sur l'optimisation des ressources financières mobilisées, et enfin sur le renforcement de leur impact socio-économique. Félicitations donc aux membres du Comité de Pilotage unique, aux coordonnateurs nationaux ainsi qu'au Secrétaire permanent du Copil et à l'équipe pluridisciplinaire qui l'accompagne ", a-t-il indiqué.